الشرطة الإسبانية تضبط أكبر عصابة لتهريب المخدرات في مدريد 

أعلنت الشرطة الإسبانية القبض على 12 من أفراد أكبر عصابة لتهريب المخدرات في العاصمة مدريد، وعثرت في حوزتهم على كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات والأموال.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنها "صادرت سيارة حمراء من طراز فيراري بقيمة 250 ألف يورو، وترسانة أسلحة تشمل مسدسات وسيفا يابانيا عندما ألقت القبض على 12 من أفراد أكبر عصابة لتهريب المخدرات في العاصمة مدريد".

وأضافت أن "أفراد العصابة اتسموا بالعنف الشديد، وأنها عثرت بحوزتهم على ثلاثة خناجر وعدد من الأسلحة الآلية، إضافة إلى 600 كيلوغرام من الكوكايين وذلك خلال سلسلة من المداهمات".

وأشارت إلى أنها "تحفظت على نحو 700 ألف يورو و20 سيارة باهظة الثمن من بينها الفيراري".

وأضافت: "وفقا لما قاله المحققون، كانت العصابة أكبر منظمة لتوزيع الكوكايين في العاصمة الإسبانية".

وأشارت إلى أن "زعيم العصابة مغربي الجنسية، يتولى التنسيق بين عصابات المخدرات في كولومبيا والمغرب وإسبانيا وشمال أوروبا".