أعلنت الشرطة الإسبانية القبض على 12 من أفراد أكبر عصابة لتهريب المخدرات في العاصمة مدريد، وعثرت في حوزتهم على كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات والأموال.
وقالت الشرطة في بيان لها، إنها "صادرت سيارة حمراء من طراز فيراري بقيمة 250 ألف يورو، وترسانة أسلحة تشمل مسدسات وسيفا يابانيا عندما ألقت القبض على 12 من أفراد أكبر عصابة لتهريب المخدرات في العاصمة مدريد".
وأضافت أن "أفراد العصابة اتسموا بالعنف الشديد، وأنها عثرت بحوزتهم على ثلاثة خناجر وعدد من الأسلحة الآلية، إضافة إلى 600 كيلوغرام من الكوكايين وذلك خلال سلسلة من المداهمات".
وأشارت إلى أنها "تحفظت على نحو 700 ألف يورو و20 سيارة باهظة الثمن من بينها الفيراري".
وأضافت: "وفقا لما قاله المحققون، كانت العصابة أكبر منظمة لتوزيع الكوكايين في العاصمة الإسبانية".
وأشارت إلى أن "زعيم العصابة مغربي الجنسية، يتولى التنسيق بين عصابات المخدرات في كولومبيا والمغرب وإسبانيا وشمال أوروبا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الإسبانية تضبط أكبر عصابة لتهريب المخدرات في مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.