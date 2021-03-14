نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل تطبيق كويت فايندر Kuwait Finder بسرعة لتحديد الأماكن في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل تطبيق كويت فايندر Kuwait Finder بسرعة يمكن المواطنين والمقيمين بالدولة من تحديد الأماكن في الكويت ومطالعة كافة التفاصيل عن الطرق في الكويت بما يخفف الزحام في ظل انتشار فيروس كورونا في الكويت فقبل الخروج لأي مكان يمكن تشغيل تطبيق كويت فايندر Kuwait Finder لتحديد الطريق والجهة المعينة المراد الوصول لها، ويستطيعون تحميل تطبيق كويت فايندر Kuwait Finder للأندرويد والأيفون للاستفادة من الخدمات العديدة التى يوفرها تطبيق كويت فايندر لمستخدميه فهو أصبح من أكبر التطبيقات الخدمية هذه الأيام ولايستهلك الإنترنت.

تحميل تطبيق كويت فايندر Kuwait Finder

وفرت هيئة المعلومات المدنية تحميل تطبيق كويت فايندر kuwait Finder للأندرويد والأيفون لكى يتمكن كافة المقيمين في الكويت من استعماله، فيكون على هواتف Android بحجم 364 ميجا بايت ويوفر استخدام نظام التشغيل 6.0 على الأقل، ويمنح الأذونات التالية لتثبيت البرنامج.

يمكن تحميل تطبيق كويت فايندر على الهواتف الآيفون بحجم 183.8 ميجابايت ويدعم iOS 12.0 على الأقل، ولابد من منح الأذونات التالية لاستخدام التطبيق: “معلومات الموقع والإنترنت ومعلومات الاتصال”.

تطبيق كويت فايندر Kuwait Finder

جاء إطلاق تطبيق كويت فايندر Kuwait Finderمن قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدولة الكويت، من أجل مساعدة المقيمين والمواطنين في إيجاد المعالم في الكويت وذلك المؤسسات والهيئات الكبري مثل المستشفيات والمراكز التجارية، والوزارات وغيرهم.

خدمات تطبيق كويت فايندر Kuwait Finder

معرفة كافة عناوين مناطق الجذب في الكويت.

البحث في أسماء الجهات مثل اسم المستشفى واسم المتجر والمجمع التجاري.

السرعة في تحديد المكان على الخريطة.

يتيح خدمة “ماذا يوجد هنا؟” بالتفاصيل عن المكان.

تحديد مواقع الازدحام المروري على الخريطة الرقمية أو خريطة القمر الصناعي.

بيانات الوفيات.

إمكانية مشاهدة الشارع بمنظر محيطي 360 درجة لكل موقع.

تحديد جميع المسارات التي تؤدي إلى نفس الوجهة مع الإشارة وأماكن الزحام المرورية.

مشاركة الموقع الحالي بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.