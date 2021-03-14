خطوات حجز موعد الجمعية التعاونية بالكويت من خلال الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة الكويتية2021، قد أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارًا بمنع الذهاب إلى المؤسسات التعاونية الكويتية للتسوق دون الحصول على تصريح للذهاب والحصول على باركود للشراء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، وقد أتاحت وزارة التجارة والصناعة هذا الموقع الالكتروني ليتمكن المواطنين المُقيمين بالكويت، وكذلك المواطنين الوافدين من التسجيل والحصول على تصريح للتسوق، وجاء هذا القرار عقب فرض حظر التجول الجزئي بالكويت من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا اعتبارًا من 7 مارس ولمدة شهر، بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 )، وجاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكويت للحد من انتشار الفيروس، وتقليل التجمّعات أثناء عملية التسوق بالجمعيات التعاونية المتواجدة في جميع أنحاء الأحياء الكويتية.

خطوات حجز موعد الجمعيات التعاونية بالكويت

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة بالكويت.

بالكويت. ادخال اسم المُستخدم وكلمة المرور.

الضغط على الأيقونة الخاصة بخدمة التسوق الغذائي وإستخراج موعد الذهاب للجمعيات التعاونية.

استيفاء كافة البيانات المطلوبة، الاسم الرباعي لصاحب الطلب و رقم الهوية.

يقوم مُقدم الطلب بتوضيح سبب الحجز.

يقوم المواطن بإدخال الوقت والتاريخ المناسب له للذهاب إلي الجمعية التعاونية، على أن يقوم بإدخال ميعاد اخر للضرورة، ويتم الذهاب في موعد واحد فقط.

يتم تأكيد طلب الحجز.

بعد دراسة الطلب سيتم إرسال الباركود الخاص بطلب الحجز من قِبل الجهات المختصّة بالميعاد الذي تم تحديده لإمكانية الذهاب إلى أقرب فرع من فروع الجمعيات التعاونية لشراء المستلزمات المنزلية.

الإجراءات المُتبعة فور الحصول على باركود الجمعيات التعاونية

يلزم على جميع المواطنين بالكويت الإلتزام والحفاظ على باركود التسوق بالجمعيات التعاونية، فلا يتم التسوق بدونه ويتم تقديمه إلى جهة التسوق أو الجمعية التعاونية التي سيتم التسوق من خلالها، ويتم تحديد عدد ساعات صلاحية الباركود ساعتين اثنين في الوقت والتاريخ المُحدد من قِبل المواطن على أن يتم الحصول على موافقة الجهات الرسمية ، ولا يتم منح الباركود سوى لشخص واحد فقط، وفي حالة وجود مرافقين يتم إستخراج باركود لكل شخص على حدة.