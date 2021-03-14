التسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان 2021 مواعيد التقديم والشروط ورابط التقديم مباشر

التسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان 2021 من أهم البرامج لتطوير الشباب في هذا المجال بالمملكة العربية السعودية، لذا فور أن أعلنت وزارة الصحة السعودية عن فتح باب التسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان ازداد البحث عن شروط التقديم في برنامج مساعد طبيب أسنان والفحوصات ورابط التسجيل والأوراق المطلوبة، وفيما يبحث الكثيرو عن مواعيد التقديم في برنامج مساعد طبيب أسنان 2021 حتى لاتفوتهم الفرصة للتقديم، ويستهدف البرنامج تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وكذلك إعداد الأدوات وتعقيمها، وكذلك المساعدة في كافة إجراءات طب الأسنان.

التسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان

أتاحت وزارة الصحة السعودية التسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان إلكترونيًا على موقعها بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية من أجل تأهيلهم ليكونون مساعدين مستقلين بالإضافة إلى المعاونة في إجراءات طب الأسنان بجانب اكتسابهم الكثير من الخبرات التى تأهلهم لسوق العمل.

شروط التسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان

حددت شروط التسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان بتفاصيل بسيطة على أن تشمل التالي:

الجنسية السعودية للمتقدمين.

عدم وجودهم على رأس العمل.

تقديم شهادة البكالوريوس في تخصصات “أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية”.

حصول المتقدمين على شهادة لغة انجليزية لأحد الاختبارات.

شهادة البكالوريوس وما يعادلها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي، يوضح فيها المعدل التراكمي. تقديم السجل الأكاديمي إذا كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي. تقديم صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية للاختبارات المعتمدة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج مساعد طبيبمواعيد التقديم في برنامج مساعد طبيب أسنان

قررت وزارة الصحة السعودية تحديد مواعيد التقديم في برنامج مساعد طبيب إلكترونيًا بداية من اليوم اليوم الأحد الموافق 2021/3/14م وحتى يوم الأحد الموافق 2021/3/21م أي في خلال أسبوع.