المؤسسة العامة للتقاعد تُحدد حالات إيقاف معاش المستفيد تلقائياً

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد بأن هناك 6 حالات يتم فيها إيقاف معاش المستفيد تلقائياً وبشكل مباشر بحسب قواعد نظام التقاعد فى المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك من خالا السحاب الإلكتروني الرسمي الموثق للمؤسسة العامة للتقاعد على موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات القصيرة “تويتر” حيث نشرت المؤسسة تغريده تعلن فيها عن الحالات التى يتم فيها إيقاف معاش المستفيد تلقائياً وفق نظام التقاعد فى مؤسسة التقاعد، وأرفقت المؤسسة التغريدة بإنفجراف يبين ويوضح حالات ايقاف معاش المستفيد نظامياً.

حالات إيقاف معاش المستفيد تلقائياً

أما عن الحالات التى يتم فيها إيقاف معاش المستفيد تلقائياً فيد أشارت المؤسسة العامة لتقاعد عن هذه الحالات وهي:-

أن يبلغ أحد الأبناء الذكور للمستفيد 21 سنة وتقديم ما يثبت مواصلته للدراسة. أن تنتهى حالة العجز الصحى للمستفيد. أن تتزوج إحدي المستفيدات. تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن السادسة والعشرين من العمر. أن يلتحق أحد المستفيدين بإحدي الوظائف الحكومية. من حالات إيقاف المعاش وفاة المستفيد من معاش التقاعد.

كما أشارت المؤسسة العامة للتقاعد بأنه إذا تم إيقاف نصيب أحد المستفيدين من المعاش لا يتم إعادة تزيع نصيبه على باقى المستفيدين، ولكن بشرط أن لا يقل مجموع ما يصرف لهم عن خمسين بالمائة من معاش التقاعد، كما أنه يمكن متباعة وتحديث بيانات المستفيدين من خلال موقع المؤسسة العامة للتقاعد من هذا الرابط التالي ww.pension.gov.sa

كما أضاف المؤسسة العامة للتقاعد بأن تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من المعاش إلزامية لجميع المستفيدين وأن هذا التحديث يتم إلكترونياً وبخطوات سهلة وميسرة على جميع المستفيدين وذلك من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.