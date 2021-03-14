قرض تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى تسهيل للتمويل

قرض تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل فيستطيع العملاء الآن الحصول على تمويل بالتقسيط على فترة 24 شهراً وهذا التمويل الشخصي لا يحتاج إلى ضامن ولا يحتاج إلى تحويل الراتب لدى شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية وهناك العديد من القروض التمويلية الميسرة يمكن الحصول عليها العملاء السعوديين بالمملكة فيستطيعوا الحصول تمويل بالتقسيط على 30 سنة وهو تمويل يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية مقدم من بنك البلاد وتصل قيمة التمويل إلى خمسة ملايين ريال سعودي

قرض تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل

شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية تقدم تمويل شخصي سريع لا يشترط وجود كفيل ولا يشترط نقل الراتب لدى شركة تسهيل للتمويل وهذا التمويل الشخصي يتميز بالعديد من المزايا وهي

يتميز تمويل تسهيل بأن قيمة القرض يصل إلى أضعاف قيمة الراتب

تمويل تسهيل يتميز بأنه لا يحتاج إلى كفيل ولا يحتاج إلى تحويل الراتب

تمويل تسهيل لدى شركة تسهيل للتمويل يتوافق مع تعاليم الإسلام في المملكة العربية السعودية

شروط الحصول على التمويل لدى شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل له مجموعة من الشروط لابد من توافرها لكي يستطيع المتقدم الحصول على قرض تسهيل للتمويل وهذا التمويل متوفر لشريحة كبيرةوهو ما سوف نتعرف عليه الآن

يستطيع العملاء العاملين بالقطاع العسكري التقدم بطلب تمويل تسهيل بشرط أن لا يقل الراتب الشهري عن 10000 ريال سعودي ويشترط أن يكون سنه من 25 سنه كحد أدنى و 50 سنه كحد أقصى ويشترط أن لا تقل مدة عمله عن 3 أشهر

يستطيع العملاء العاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي الحصول على تمويل تسهيل بشرط أن يكون عمر المتقدم من21 عام إلى 25 عام ويحصل على دخل شهري لا يقل عن 12 الف ريال سعودي ومن عمر 25 سنه حتى 60 سنه لابد أن يكون يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال

يشترط أن يكون المتقدم السعودى يعمل لمدة 3 أشهر وعام كامل لغير السعوديين

يتمكن العملاء المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية طلب التمويل لدى تسهيل بشرط أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 70 عام ويحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي ولابد أن يكون عضو فى برنامج التقاعد بالمملكة العربية السعودية

طريقة طلب التمويل لدى شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي السريع لدى شركة تسهيل للتمويل متوفر لشريحة كبيرة من العملاء سواء السعوديين أو المقيمين أو العاملين بالقطاع العسكري أو المتقاعدين ويتمكنوا من طلب التمويل من خلال الدخول على رابط تسهيل للتمويل واختيار طلب التمويل الآن

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل تسهيل بالسعودية

على العملاء الذين تتوافر لديهم كل الشروط الموضوعة من أجل الحصول على التمويل تقديم الأوراق المطلوبة وهي كما يلي

تقديم نسخة من الهوية الوطنية السعوديين ونسخة من الجواز لغير السعوديين

تقديم كشف بنكي عن مدة ثلاثة أشهر الأخيرة

تقديم بطاقة العمل العملاء الراغبين في الحصول على تمويل تسهيل