رابط فضاء أولياء التلاميذ نقاط الفصل الدراسي الأول 2021 Tharwa.education.go

رابط فضاء أولياء التلاميذ نقاط الفصل الدراسي الأول 2021، تتصدر محركات البحث في الجزائر من قبل العديد من الأسر للإطلاع علي نقاط الطلاب في الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية، ونتيجة قيام وزارة التربية الوطنية في الجزائر بتخصيص نظام إلكتروني جديد يتيح فرصة التعرف عن نقاط الطلاب عبر رابط فضاء أولياء التلاميذ برقم الهوية، وخاصة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد لتسهيل عملية الحصول علي نقاط الطلاب في جميع المراحل التعليمية دون مغادرة المنزل حرصا علي سلامة المواطنين ومنع التكدس الذي يؤدي الي إنتشار فيروس كورونا المستجد.

رابط فضاء أولياء التلاميذ 2021

بعد قيام وزارة التربية الوطنية في الجزائر بتفعيل خدمة معرفة نقاط الطلاب في جميع المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية العامة، تزايدت عمليات البحث عن رابط فضاء أولياء التلاميذ للاستعلام عن نتائج الطلاب فور اعتمادها من قبل الوزارة مباشرة، وياتي ذلك تزامنا مع إقتراب موعد الإعلان الفعلي عن نقاط الطلاب عبر رابط الموقع المخصص من قبل الوزارة، والجدير بالذكر أن الموقع يتعرض لضغط كبير لذيادة إعداد الزيارات.

خطوات تسجيل فضاء أولياء التلاميذ 2021 نتائج الترم الاول

نستعرض معكم الآن خطوات كشف نقاط الطلاب علي فضاء أولياء التلاميذ في الجزائر، عبر رابط الموقع المخصص من قبل وزارة التربية الوطنية للإطلاع علي نقاط الترم الدراسي الأول لعام 2021

قم بالتوجة الي رابط فضاء أولياء التلاميذ.

أدخل رقم البيانات الشخصية المطلوبة.

أكتب الرقم الوطني بوضوح.

حدد المرحلة التعليمية الملحق بها والصف الدراسي.

سجل الإسم في خانة الإسم المخصصة لذلك.

إضغط على أيقونة كشف النقاط الموضحة أسفل الصفحة.

في حالة وجود أي صعوبة في الحصول علي نقاط الطلاب أترك تعليق أسفل الخبر وسوف نقدم أكثر من حل بديل.