استعلم الآن عن راتبك والعائد السنوي عبر منصة إعتماد الإلكترونية 1442 في ظل التقدم التكنولوجي الذي تشهده جميع الدول بصفة عامة، والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة كان لابد من تطبيق هذه التكنولوجيا الإلكترونية في جميع مجالات الحياة، وهو ما ظهر واضحا في المنصات المختلفة التي أطلقتها الحكومة السعودية على رأسهم منصة إعتماد، وهي منصة تابعة لوزارة المالية التي تهتم بتقديم كافة التعاملات المالية بشكل إلكتروني لجميع العاملين في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى عرض جميع البيانات المتعلقة بالراتب الشهري توفيرا لوقت وجهد الموظفين.طريقة الاستعلام عن الراتب عبر منصة إعتماد 1442
يمكن لموظفي جميع القطاعات المختلفة الاستعلام عن الرواتب الشهرية الخاصة بهم عبر منصة إعتماد بشرط أن يكون مسجل في المنصة عبر الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى المنصة بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمة الاستعلام عن الراتب من قائمة الخدمات المقدمة.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة شديدة في الأماكن المخصصة لها.
- قم بإدخال الشهر الذي ترغب في الاستعلام عن راتبه، و الضغط على استعلام.
خدمات منصة إعتماد متاحة فقط للمسجلين عبر المنصة، لذا إذا كنت ترغب في الاستفادة من الخدمات ينبغي تسجيل الدخول باتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى موقع منصة إعتماد الإلكتروني
- اختيار أيقونة تسجيل جديد المتواجدة أعلى الشاشة.
- بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها كالإسم ورقم بطاقة الهوية ورقم الجوال، البريد الإلكتروني.
- يتم التواصل معك عبر البريد الإلكتروني لتأكيد التسجيل.
- قم باستكمال البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.
- قم بطباعة نموذج التفويض على ورق المؤسسة التي تتبعها لتصديقه من قبل مختصين الغرفة التجارية.
- أرسل صورة من النموذج إلكترونياً إلى موقع المنصة لتفعيل الحساب.
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استعلم الآن عن راتبك والعائد السنوي عبر منصة إعتماد الإلكترونية 1442 في ظل التقدم التكنولوجي الذي تشهده جميع الدول بصفة عامة، والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة كان لابد من تطبيق هذه التكنولوجيا الإلكترونية في جميع مجالات الحياة، وهو ما ظهر واضحا في المنصات المختلفة التي أطلقتها الحكومة السعودية على رأسهم منصة إعتماد، وهي منصة تابعة لوزارة المالية التي تهتم بتقديم كافة التعاملات المالية بشكل إلكتروني لجميع العاملين في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى عرض جميع البيانات المتعلقة بالراتب الشهري توفيرا لوقت وجهد الموظفين.طريقة الاستعلام عن الراتب عبر منصة إعتماد 1442
يمكن لموظفي جميع القطاعات المختلفة الاستعلام عن الرواتب الشهرية الخاصة بهم عبر منصة إعتماد بشرط أن يكون مسجل في المنصة عبر الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى المنصة بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمة الاستعلام عن الراتب من قائمة الخدمات المقدمة.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة شديدة في الأماكن المخصصة لها.
- قم بإدخال الشهر الذي ترغب في الاستعلام عن راتبه، و الضغط على استعلام.
خدمات منصة إعتماد متاحة فقط للمسجلين عبر المنصة، لذا إذا كنت ترغب في الاستفادة من الخدمات ينبغي تسجيل الدخول باتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى موقع منصة إعتماد الإلكتروني
- اختيار أيقونة تسجيل جديد المتواجدة أعلى الشاشة.
- بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها كالإسم ورقم بطاقة الهوية ورقم الجوال، البريد الإلكتروني.
- يتم التواصل معك عبر البريد الإلكتروني لتأكيد التسجيل.
- قم باستكمال البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.
- قم بطباعة نموذج التفويض على ورق المؤسسة التي تتبعها لتصديقه من قبل مختصين الغرفة التجارية.
- أرسل صورة من النموذج إلكترونياً إلى موقع المنصة لتفعيل الحساب.
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