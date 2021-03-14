كوكبة من النجمات في عمل واحد.. تفاصيل "أعز الولد"

جمهور السينما المصرية على موعد مع عرض فيلم "أعز الولد" خلال أيام قليلة، وهو عمل يضم كوكبة من نجمات الفن، أبرزهن ميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، وشيرين، وإنعام سالوسة، وغيرهن من نجمات السينما المصرية اللاتي شاركن كضيفات شرف أيضا.

وتكشف مخرجة الفيلم، سارة نوح، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، عن كواليس وتفاصيل العمل، وبشكل خاص كواليس تعاملها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي ظهرت كضيفة شرف ضمن أحداث الفيلم.

وتقول إن الفيلم -وهو من إنتاج هاني أسامة ومحمد حفظي وهادي الباجوري- الذي تأخر عرضه على مدار العامين الماضيين، من المقرر أن يتم عرضه في 19 مارس الجاري على إحدى منصات المشاهدة الإلكترونية.

وتشير نوح إلى أنها كانت تأمل أن يتم عرض الفيلم في دور السينما، لكنه على مدار عامين كاملين منذ انتهائه لم يجد الفرصة المناسبة، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها "راضية وسعيدة" عن تجربة العرض على المنصة الإلكترونية.

قصة العمل

وتوضح المخرجة أن "قصة فيلم أعز الولد تدور في إطار اجتماعي كوميدي وأسري، حول علاقة الأحفاد بالجدات، من خلال قصة تتضمن تعرض الأطفال للخطف، بينما الجدات الأربع يحاولن إنقاذ أحفادهن من العصابة، فيواجهن العديد من الضغوطات".

ويتناول الفيلم أيضا "خطورة العالم الافتراضي وتأثيره على انعزال الأحفاد عن أجدادهن؛ فتتحول وتيرة الأحداث، لتتوطد علاقتهم". وتقول مخرجة إن "الأمر لم يكن سهلا بالنسبة لها؛ لأنها كانت تحرص على تقديم العمل بشكل كوميدي وعاطفي، وليس منطقيا".

وعن التعامل مع هذه الكوكبة من النجمات، لا سيما أنها التجربة الإخراجية الأولى لها، تقول المخرجة في معرض حديثها: "إن التعامل مع النجوم يمكن أن يكون سلاحا ذا حدين، لكنني كنت سعيدة بالتعامل مع جميع نجوم السينما، سواء كانوا أبطالا أو ضيوف شرف"، موضحة في السياق ذاته أن "كل النجوم مهتمين فقط بنجاح الفيلم، وكل فنان يجسد الشخصية التي تناسبه".

التجربة الأولى

وتلفت في السياق ذاته، إلى أنها راضية عن التجربة التي جمعتها ومجموعة من النجمات "اللواتي يعتبرن من أكثر الأجيال احترافية وأسهلها في التعامل". وفي نفس السياق، توضح أن التحدي الأكبر كان "توظيف كل نجمة في الشخصية المناسبة لها ضمن أحداث الفيلم".

وتتحدث نوح عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي شاركت في العمل كضيفة شرف ولم يمهلها القدر لتراه على شاشات السينما، قائلة: "كانت تضفي روحا مميزة في الكواليس.. روح أم طاغية لكل طاقم العمل، وكانت تشجع الجميع".

وتوضح أن الجداوي كان لها "فضل" عليها، وشجعتها في تجربتها الأولى، مشيرة إلى أن الفنانة الراحلة علقت على بعض النقاط في المحادثة الأولى بينهما، حتى أنها ألمحت إلى أنها قد ترفض العمل، لكنها في النهاية قبلت بالمشاركة.

وتختتم نوح تصريحاتها لموقع "دوت الخليج"، بالإشارة إلى دور "ضيفات الشرف" في الفيلم، موجهة الشكر لهن بعد أن حرصن على دعمها في تجربتها الإخراجية الأولى، وأبرزهن الفنانات منى زكي، وأمينة خليل، وأروى، وريهام عبد الغفور، إضافة إلى الفنان عمرو يوسف.

وعن الفنانة الشابة أمينة خليل، تكشف نوح أنها أبلغت طاقم الإنتاج بانضمامها إلى الفيلم دون معرفة موقفها ودون عرض العمل عليها، لثقتها الشديدة في عدم ممانعتها المشاركة معها في أولى تجاربها الإخراجية، لا سيما في ظل العلاقة التي تربطهما منذ الصغر، والتي جعلت خليل تشارك في العمل دون تردد.