فيديوجراف.. 6 سنوات من جرائم الحوثيين ضد الإنسانية فى اليمن

جدة - نرمين السيد - واستخدم الحوثى المفاوضات كأداة حربية لإعادة ترتيب أوراقه، وأرغم إرهاب الحوثى دول عدة على إعلان موقف فورى ضدهم، وحثتهم واشنطن على وقف هجماتهم فى مأرب وعبر الحدود.

كما صعد الحوثيين هجماتهم الإرهابية فى مأرب ومنشآت النفط السعودية، ووقعت إدارة بايدن عقوبات على قياديين حوثيين، وأعلنت أن القياديين ينظمان هجمات إرهابية تضر الأبرياء.

وتدعم هجمات الحوثيين الإرهابية، أجندة إيران المزعزعة للاستقرار، واعتبرت لندن ممارسات الحوثى خطرًا على حياة المدنيين، وتسببت ممارسات الحوثيين فى تهجير أكثر من مليون شخص ودفعت اليمن إلى شفا المجاعة.