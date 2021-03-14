جدة - نرمين السيد - أعلنت سفارة الصين فى ميانمار، أن العديد من الموظفين الصينيين أصيبوا وحوصروا عندما تعرضت مصانع فى حى هلاينجثايا فى يانجون للنهب والتخريب، دون تقديم تفاصيل عن الإصابات.





وجاء فى بيان على صفحة السفارة على "فيسبوك"، أن السفارة طلبت ضمانات أمنية على وجه السرعة، واصفة الوضع بأنه "خطير للغاية"، وأضافت أنه تم تحذير المواطنين الصينيين فى ميانمار. وأشارت إلى أن بعض مصانع الشركات الصينية تعرضت للنهب والتخريب فى الهجوم، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة موظفين صينيين فى هجوم على مصانع بميانمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.