زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال شرق إيران

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة أنباء فارس إن "هزة بقوة 4.5 درجه على مقياس ريختر ضربت عند الساعة 20 و24 دقيقة من مساء اليوم الأحد بلدة «يكه سعود» فى محافظة خراسان الشمالية". وأضافت "وقعت الهزة عند التقاء خطى الطول الجغرافى 56:94 والعرض الجغرافى 38:19".

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