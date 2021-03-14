المدعى العام يستمع لأقوال وزير الصحة الأردنى المستقيل

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر قضائى أردنى أن مدعى عام محافظة السلط، يواصل التحقيق فى ملابسات حادث انقطاع الأوكسجين فى مستشفى السلط، الذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص من مرضى كورونا هناك، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال المصدر إن "مدعى عام السلط استمع اليوم لوزير الصحة المستقيل نذير عبيدات كشاهد نيابة فى القضية". وأضاف: "الادعاء العام سيحقق مع كل شخص يرد اسمه بالتحقيق"، مشيرا إلى أنه "لم يفرج عن المتهمين الخمسة الذين تم توقيفهم أمس السبت بسبب القضية". وأوضح، أن "التحقيقات فى حادثة مستشفى السلط الحكومى لا تزال مستمرة، إذ يبذل فريق التحقيق جهود مكثفة فى القضية"، منوها إلى أنه "قد ينتج عنه توقيف أشخاص آخرين". وشكل رئيس النيابات العامة فى الأردن القاضى يوسف ذيابات أمس السبت، فريقا من المدعين العامين من عمان والسلط برئاسة نائب عام عمان القاضى حسن العبد اللات، وعضوية عدد من المدعيين العامين فى المملكة للتحقيق.

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