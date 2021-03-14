فرنسا تسجل 26343 إصابة و140 وفاة جديدة بكورونا خلال 24ساعة 

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 26343 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، انخفاضا من 29759 في اليوم السابق.

وارتفع عدد ضحايا الفيروس بواقع 140 حالة ليصل إلى 90429، بينها 65118 في المستشفيات.

وفرنسا سادس أكثر دول العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا.