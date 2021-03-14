رابط دخول منصة مدرستي التعليمية madrasati office 365 للدخول على الحصص الافتراضية اليوم 3 مارس 2021

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 الذي يبحث عنه كافة طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية بصفة مستمرة وبالأخص بعد انتهاء اجازة نصف العام، بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني، أصبح كافة طلاب وطالبات المملكة يستعدون لحضور الحصص اليومية من خلال المنصة، لذا حرصنا اليوم أن نوفر لكم رابط منصة مدرستي التعليمية وكيفية التسجيل بها خطوة بخطوة.

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442

منذ أن بدأ العمل في منصة مدرستي التعليمية في أن تستكمل العملية التعليمية بشكل سلس في المملكة العربية السعودية، ويبحث الجميع عن خطوات التسجيل في منصة مدرستي، بعد أن قامت الوزارة بإتاحة رابط واحد مباشر يناسب الجميع ومن الممكن الدخول عن طريقه والتسجيل عبر المنصة، وعلى أن يتلقى كافة الشروحات لكافة المناهج التعليمية المتنوعة بالمملكة، حتى أن يستفادوا من كافة الفصول الافتراضية وهذا عن طريق رابط الدخول لمنصة مدرستي التعليمية 1442 /2021، ومن خلال تطبيق توكلنا وكل ذلك يمكن الطالب من استكمال العملية التعليمية والانتقال لمرحلة دراسية جديدة، كما أنه يتم تقييمه بصفة مستمرة عن طريق القيام بحل الواجبات اليومية ورفعها على المنصة بشكل إلكتروني، ويقوم المعلم بمراجعتها وتصحيها وتحديد الخطأ بها، على أن يعاود شرحه للطالب مؤخراً، فضلاً عن توفير الكثير من مقاطع الفيديو المبسطة والميسرة على أن توفر للطالب المعلومة بعدة طرق ميسرة يستعيبها عقل الطالب بسهولة، لأننا ندرك أن مفاهيم كل طالب مختلفة عن الطالب الآخر.

يجب عليه التوجه لمنصة مدرستي الإلكترونية. من ثم يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول. يتم إضافة كل ما يحتاجه الموقع من خدمات منها القيام بإضافة اسم الطالب. يتم النقر على كلمة المرور. ومن ثم يتم النقر على تسجيل الدخول.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

علماً على ان المنصة مفتوحة على راس الساعة وذلك لحل الواجب او لتواصل عن بعُد مع نخبة من كبار المعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية، مع العلم على ان المنصة تضم عدد كبير من الايقونات التي جاءت دون ادني شك لمساعدة الطلاب على الحصول على جميع احتياجته التعليمية وذلك بشكل الكتروني تام عن بعُد.

هذا وبامكانك حل الواجب باستخدام موقع مدرستي التعليمي من خلال ايقونة رفع الواجبات الموجودة علي المنصة كمان بامكانكم استغلال المنصة بالعديد من الامكانيات كامكانية التواصل مع المعلمين عن بعد او امكانية اجراء الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال ايقونات الاستعلام عن نتاائج الطلاب وغيرها من الايقونات التي جائت في اطارق مواكبة التطوير التكنولوجي الموجود لتطبيق رؤوية المملكة لعام 2030

مواعيد عمل المنصة

تعمل المنصة يومياً بشكل يومي اعتباراً من السادسة صباحاً حسب توقيت المملكة العربية السعودية وذلك لتسجيل بيانات الطلاب للدخول على الحصص الافتراضية وحل الواجب والتواصل مع عدد كبير من المعلمين فى ظل الازمة الراهنة من تفشي وباء كوفيد 19، علماً على ان المنصة تعمل بالمجان فى ظل الظروف الراهنة من تفشي وباء كوفيد 19

مميزات منصة مدرستي

ولمدرستي امكانيات رهيبة ومن اهمها على انها تعمل على تطوير فكرة الطالب على التعليم وذلك من خلال عرض كم هائل من الامكانيات التعليمية المزودة باحسن وافضل الامكانيات وذلك لمنع فرص التعليم الافتراضي امام الطلاب باستخدام المنصات الرقمية الحديثة التي تعمل على اطار 24 ساعة لتقديم فرص التعلم امام الطلاب فى احسن شكل ممكن.

رفع الواجب على مدرستي

لايزال موقع مدرستي التعليمي نشط على مساعدة الطلاب على التعليم عن بعُد ورفع الواجبات باستخدام المنصة وذلك حيث تم تنشيط ايقونة تقارير المخصصة لرفع واجبات الطلاب بالكامل وذلك فور تسجيل الواجب ورفعه يومياً على راس الساعة، علماً على ان مدرستي من خلالها يعقد اختبارات الطلاب كذلك سواء الاختبارات الشهرية او النهائية.

لانزال نتابع مع حضراتكم خطوات وطرق التسجيل على موقع مدرستي التعليمي الذي ماذال هو البوابة التعليمية الاولي الموجودة داخل المملكة العربية السعودية المزود بكم هائل من الطرق التعليمية الموجودة على اعلي مستوي لمساعدة الطلاب فى ظل الازمة الراهنة على التعليم عن بعُد وتحميل الدروس التعليمية وحل الواجب والاختبارات التقييمية من المنزل.

يستمر العمل من خلال موقع مدرستي التعليمي لمساعدة الطلاب على الحصول على فرص التعلم عن بعُد فى ظل الظروف الجارية من ازمة تفشي كوفيد 19، حيث لايزال طلاب جميع المراحل التعليمية داخل المملكة العربية السعودية يستخدمون موقع مدرستي التعليمي على الحصول على فرص التعلم عن بعُد من خلال تحميل كم هائل من المعلومات الموجودة على المنصة التي جاءت بصورة خاصة على يد كبار المعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية.

علماً على ان موقع مدرستي التعليمي يعمل على مساعدة الطلاب على تواصلهم مع نخبة من كبار المعلمين والمعلمات، والتواصل ايضاً على اكثر الفيديوهات التعليمية المفيدية لطلاب كافة المراحل التعليمية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية فى ظل ظروف تفشي الوباء وارتفاع حصيلة الاصابات داخل البلاد، على ان نتابع ونستعرض مع حضراتكم على راس الساعة كافة الطرق المطروحة لدخول الطلاب على تلك المنصة.

تستمر معدلات البحث اليومية تتزايد بشكل وصورة محلوظة على الدخول على موقع مدرستي التعليمي المفعل امام طلاب جميع المراحل التعليمية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، حيث بامكان الطلاب على مدار الساعة استخدام المنصة على تسجيل المعلومات وحل الاختبارات التقيمية باسبط شكل واسهل شكل ممكن كونه موقع تعليمي من العيار الثقيل بامكان جميع الطلاب استغلاله على التعلم عن بعُد