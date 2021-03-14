HERE رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasati office 365 لمساعدة طلاب ابتدائي ومتوسط وثانوي على التعليم عن بعُد

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 والتي يسعى بالوصول إليها أعداد كبيرة من طلاب المملكة العربية السعودية وذلك لاستكمال تعليمهم عن بعُد فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، حيث تعمل بشكل خاص موقع مدرستي وعلى رأس الساعة على عرض كم هائل من الشروح التعليمية والمواد الدراسية المقرر على كل طالب سعودي داخل انحاء المملكة العربية السعودية، عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية خطوات وطرق التسجيل على الموقع.

دخول منصة مدرستي التعليمية 1442

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موقع مدرستي التعليمي لاستكمال تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 وكذلك العمل على تقديم بيئة تعليمية آمنة فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد من تفشي وباء كوفد 19، حيث على رأس الساعة يعمل موقع مدرستي التعليمي على تقديم عدد كبير من البرامج التعليمية التي تجدوها على هيئة فيديوهات تعليمية مقدمة من قبل نخبة من كبار المعلمين للعمل على توصيل المعلومة للطالب بأسلوب تفصيلي و مبسط، فضلاً كذلك عن طرح إمكانيات متعددة على الموقع كامكانيات التواصل مع معلمين المملكة العربية السعودية وامكانيات حل الواجب من المنزل وغيرها من الامكانيات التي جاءت مطروحة بشكل خاص فى ظل الازمة الراهنة الموجودة داخل المملكة العربية السعودية من تفشي وباء كوفيد 19، عليه يتابع اعداد كبيرة من طلاب المملكة العربية السعودية خطوات وطرق التسجيل على المنصة التي نستعرضها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية.

خطوات التسجيل على منصة مدرستي

التسجيل على موقع مدرستي يكون سهل للغاية حيث كل ماعليكم فعله تسجيل بياناتكم الشخصية التي تشمل اسم المستخدم وكلمة السر والبدء عليه بالتصفح داخل المنصة واختبار ما شئتم من ايقونات تعليمية فعالة خصيصاً لمساعدة الطلاب على التعلم عن بعُد.

علماً على ان مواعيد الدوام الدراسي اليومي على مدرستي يبدأ اعتباراً من السادسة صباحاً حسب توقيت المملكة العربية السعودية على مستوي كافة المدن السعودية وذلك فى ظل الظروف الراهنة التي جاءت على البلاد من ازمة تفشي فيروس كوفيد 19، عليه سنتابع ونستعرض مع حضراتكم على راس الساعة اجدد روابط الدخول على المنصة للتسجيل عليها.

مواعيد فتح الفصول الافتراضية

تعمل الفصول الافتراضية فى مواعيد خاصة تبدأ اعتباراً من السادسة صباحاً حتي مساء نفس اليوم مع العلم على ان يتم عقد مجموعة من الواجبات على المنصة للاجابة عليها انيما شاء الطلاب وعلى مدار 24 ساعة من خلال الموقع المفتوح للاستقبال واجبات الطلاب منخلال ايقونة تقارير الطالب، مع العلم على ان موقع مدرستي هو البوابة التعليمية الاولي داخل السعودية.

رفع الواجب على مدرستي

علماً على ان موقع مدرستي التعليمي مخصص للاستقبال واجبات الطلاب اليومية وذلك من خلال ايقونة تقارير النشطة على راس الساعة لمساعدة كل طالب سعودي على رفع نشاطه التعليمي من المنزل وذلك فى ظل الازمة الراهنة من تفشي وباء كوفيد 19 واتجاه المملكة العربية السعودية على انشاء المنصات والمواقع التعليمية.

بدائل مدرستي

تتواصل المملكة العربية بالبحث عن بدائل الدوام الدراسي داخل المملكة العربية السعودية من خلال تنشيط موقع مدرستي الكتروني الذي تم الاعلان عن تفعيله بشكل خاص لطلاب كافة المراحل التعليمية الموجودة داخل المملكة العربية السعويدة بجانب قناة العين التعليمية النشطة على راس الساعة سواء فى عرض اول او فى اعادة العرض الاول لتوصيل المعلومة لكل طالب سعودي.

القنوات التعليمية

علماً على ان وزارة التعليم السعودية قد اتجهت كذلك على تفعيل وانشاء القنوات التعليمية السعودية التي جاءت على كافة الاقمار الصناعية سواء النايل سات وعرب سات والتي يتم تشغيلها على اطار تظبيط الترددات والاقمار التالية:-

ترددها: 11564.

معامل ترميز: 27500.

استقطاب: عمودي V.

اما بالنسبة لتردد ” قناة عين” عبر قمر العربسات فيأتي على هذا النحو:-

ترددها: 12437.

معامل ترميز: 27500.

استقطاب: افقي H.

يستمر البحث على جوجل حول الوصول الى موقع مدرستي التعليمي المفعل لخدمة جميع طلاب المملكة العربية السعودية عن بعُد من خلال تزويدهم بكم هائل من المعلومات التي يحتاج اليها الطلاب بشكل يومي لتعلم عن بعُد فى ظل الظروف الراهنة من ازمة تفشي الوباء وارتفاع حصيلة الاصابات بكورونا، حيث يعمل المحررين والقائمين على المنصة بشكل يومي لتزويد احتياجات الطلاب التعليمية يومياً.