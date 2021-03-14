التعليم بالسعودية ما رأيك في تقديم موعد الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية قبل عيد الفطر بالمملكة 1442

التعليم بالسعودية في هذا العام الاستثنائي بسبب الوباء المنتشر اصبح التعليم بالسعودية عن بعد، حيث أن وزارة التعليم السعودية اتخذت قراراً حاسماً لتكملة التعليم عن بعد في هذا العام الدراسي 1442 مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وللحفاظ على الطلاب والطالبات، كما أن هذا العام ستصادف الدراسة فيه في شهر رمضان الكريم، وتكون تكملة الدراسة أيضاً بعد أجازة عيد الفطر المبارك ثم تليها الاختبارات، وكثير من أولياء الأمور والطلاب يطالب بجعل الاختبارات بالمملكة قبل عيد الفطر المبارك، نظراً لانشغال البعض في الشهر الكريم.

التعليم بالسعودية وتقديم الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية بالسعودية استطلاع رأي 1442

التعليم بالسعودية أن الفصل الدراسي الثاني بدأ يوم 4/6/1442 هجرياً، حيث أن الفصل الثاني حوالي 18 اسبوع، وشهر رمضان من هذه الشهور الدراسية بالسعودية لجميع المراحل، وستكون بداية أجازة عيد الفطر المبارك من يوم 17/9/1442، وتستأنف الدراسة مرة أخرى يوم 6/10/1442، وستكون الاختبارات النهائية بالفصل الثاني بالمملكة 11/10/1442، وبهذا تكون الاختبارات بالفصل الثاني بعد شهر رمضان وبعد عيد الفطر المبارك، حيث قامت استطلاع السعودية على صفحتها الرسمية على تويتر باستطلاع خاص بالتعليم بالمملكة العربية السعودية عن تقديم موعد الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية قبل عيد الفطر المبارك، وكانت الاختيارات مابين مؤيد أو غير مؤيد أو رأي آخر، وكانت أعلى نسبة في الاستطلاع هي مؤيد:

حيث أن الكثير ينشغل في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ولكن لم يصدر حتى الآن قرار رسمي من وزارة تعليم السعودية بتقديم اختبار الفصل الثاني.

وزارة التعليم السعودية 3 فصول دراسية خطة تعليم العام المقبل والدراسة برمضان 1443

من الخطط المقترحة أيضاً من وزارة التعليم السعودية للعام المقبل هي أن يكون العام الدراسي ثلاثة فصول دراسية كاملة مقسمة على العام الدراسي، وأيضاً سيكون شهر رمضان من أيام الدراسة المقررة حسب الخطة المقترحة، حيث حتى الآن لم تظهر الخطة بصورة كاملة من الوزارة، حيث وضعت الوزارة بعض من الجداول المقترحة لهذه الخطة التعليمية القادمة.