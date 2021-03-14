الحصول على جواهر فري فاير مجاناً بدون شحن

يبحث كل مستخدمي لعبة فري فاير عن طريقة الحصول على جواهر فري فاير مجانا، حيث أن تلك الجواهر مهمة بالنسبة للاعب فهي تستخدم للعديد من الأغراض كشراء بعض الأغراض في اللعبة وبطاقة Elite Pass ، ولكن بالرغم من أهمية هذه الجواهر إلا أن الحصول عليها ليس سهل ويحتاج الكثير من الأموال، ولكننا سنتناول في مقالنا كيفية الحصول عليها بطريقة مجانية.

كيفية الحصول على جواهر فري فاير مجانا

هناك أكثر من طريقة أو حيله للحصول على الجواهر مجانا ومن أشهر هذه الطرق ما يلي:

يمكنك الحصول على الجواهر مجانا من خلال رصيدك الخاص على تطبيق Google Opinion Reward وهذا من خلال تحميل التطبيق من جوجل بلاي والاشتراك به من خلال تسجيل الدخول عبر حسابك على Gmail.

ويمكنك الحصول على رصيد من التطبيق من خلال الاستبيان الذي يتم كل أسبوعين في حالة الإجابة الصحيحة عليه تنال رصيد كبير عن طريقه يمكنك شراء الجواهر التي تحتاجها مجانا.

من خلال تحويل العملات الذهبية إلى جواهر ويتم التحويل إلى جواهر بنفس عدد العملات الذهبية إي عندما تمتلك 100 عملة ذهبية يمكن تحويلها إلى 100 جوهرة، ولمعرفة الكيفية بالتحديد هناك العديد من الفيديوهات على اليوتيوب التي تشرح ذلك بشكل مفصل.

تعتبر هاتين الطريقتين من أفضل الطرق وأكثرها استخداما للحصول على جواهر اللعبة.

فري فاير

بعد أن أخبرناكم حول كيفية الحصول على جواهر فري فاير مجانا ، تعد لعبة المعركة الملكية الباتل رويال أو فري فاير هي أحد أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة، وقد حصلت على جائزة أفضل لعبة شعبية عام 2019 وفقاً لإحصائيات جوجل بلاي، وتصنف ضمن ألعاب الأكشن والمغامرات، وقد ظهرت للنور أول مرة عام 2017، وقد تم تطويرها على يد شركة 111 دوتس ستوديو، وقامت شركة غارينا بنشر اللعبة التي لاقت رواجاً ونجاحاً كبيراً.