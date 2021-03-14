رغد صدام حسين تعزي بضحايا مستشفى السلط

دوت الخليج :- قدمت رغد صدام حسين تعازيها لضحايا مستشفى السلط الذين وافتهم المنية اليوم السبت جراء توقف تزويد الاكسجين لاجهزتهم مما تسبب بوفاتهم . يذكر ان الحادثة اسفرت عن وفاة 7 اشخاص . وتاليا نص التعزية :

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