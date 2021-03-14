أخبار اليمن : نفاد الوقود يغلق مطار صنعاء أمام طائرات الأمم المتحدة

نفاد الوقود يغلق مطار صنعاء أمام طائرات الأمم المتحدةأكد وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد طالب جبل, عدم قدرة مطار صنعاء الدولي، على استمرار توفير الخدمات الملاحية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية بسبب نفاد المشتقات النفطية الأساسية والاحتياطية والطارئة.

وقال وكيل الهيئة :"مضطرون لإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية نتيجة نفاد المشتقات النفطية وعدم قدرة المطار على توفير الكميات الضرورية لتشغيل المطار لاستقبال الرحلات الأممية".

وأشار إلى أن المطار غير قادر على تشغيل مولدات الكهرباء وعربات الإطفاء والأجهزة والمعدات الخاصة بتقديم الخدمات للطائرات الأممية والمنظمات الإنسانية والإغاثية التي تصل وتغادر مطار صنعاء الدولي بشكل يومي.

ولفت إلى أن مطار صنعاء يواجه منذ أكثر من شهرين صعوبة بالغة في توفير احتياجاته من المشتقات النفطية الضرورية.

وأكد الوكيل جبل أن منع تحالف العدوان السعودي دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة يضر بالحركة والنشاط العام في اليمن ومنها الملاحة الجوية بمطار صنعاء الدولي .. محملاً تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية وتوقف الخدمات فيه.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا وكيل هيئة الطيران المدني، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، التدخل العاجل لتوفير المشتقات النفطية لضمان استمرار العمل بمطار صنعاء الدولي وتقديم الخدمات للطائرات الأممية والمنظمات التابعة لها والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.