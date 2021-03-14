إصابة وزيرة العمل الفرنسية بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكتبت بورن البالغة 59 عاما على "تويتر": "بعد التأكد من إصابتى بكوفيد-19، سأواصل تنفيذ مهامى عن بعد".

وبورن هى أحدث مسؤول فرنسى كبير يصاب بفيروس كورونا هذا العام بعد الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير المالية برونو لو مير ووزير الثقافة فرانك ريستر.

وتكافح الحكومة الفرنسية لاحتواء الفيروس لكنها لم تصل حتى الآن إلى فرض عزل عام جديد على مستوى البلاد وفضلت فرض إجراءات عزل محلية فى عطلات نهاية الأسبوع ببعض المناطق إلى جانب تشديد قيود الوقاية من كورونا.