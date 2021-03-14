جدة - نرمين السيد - وكتبت بورن البالغة 59 عاما على "تويتر": "بعد التأكد من إصابتى بكوفيد-19، سأواصل تنفيذ مهامى عن بعد".
وبورن هى أحدث مسؤول فرنسى كبير يصاب بفيروس كورونا هذا العام بعد الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير المالية برونو لو مير ووزير الثقافة فرانك ريستر.
وتكافح الحكومة الفرنسية لاحتواء الفيروس لكنها لم تصل حتى الآن إلى فرض عزل عام جديد على مستوى البلاد وفضلت فرض إجراءات عزل محلية فى عطلات نهاية الأسبوع ببعض المناطق إلى جانب تشديد قيود الوقاية من كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة وزيرة العمل الفرنسية بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.