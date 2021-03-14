جدة - نرمين السيد - وحسب بيان للمكتب الإعلامى لرئيس الحكومة الدبيبة -أوردته بوابة الوسط الليبية- فإن رئيس الحكومة بحث فى الاجتماع التنسيقى الذى عُقد اليوم الخطط التى أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
يأتى ذلك قبل يوم واحدة من جلسة مجلس النواب غد الإثنين فى مدينة طبرق التى ستشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية، ويوم السبت الماضى تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا عبدالحميد الدبيبة، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.. وعقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات والمكاتب بالديوان؛ لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المؤلفة من 35 وزارة على ثقة مجلس النواب بأغلبية 132 عضوًا من أعضاء المجلس خلال اجتماعهم فى مدينة سرت يوم الأربعاء الماضى، فى خطوة لقيت ترحيبًا محليًّا ودوليًّا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليبيا: اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية للتشاور حول أولويات عملها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.