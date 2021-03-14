ليبيا: اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية للتشاور حول أولويات عملها

جدة - نرمين السيد - وحسب بيان للمكتب الإعلامى لرئيس الحكومة الدبيبة -أوردته بوابة الوسط الليبية- فإن رئيس الحكومة بحث فى الاجتماع التنسيقى الذى عُقد اليوم الخطط التى أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

يأتى ذلك قبل يوم واحدة من جلسة مجلس النواب غد الإثنين فى مدينة طبرق التى ستشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية، ويوم السبت الماضى تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا عبدالحميد الدبيبة، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.. وعقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات والمكاتب بالديوان؛ لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المؤلفة من 35 وزارة على ثقة مجلس النواب بأغلبية 132 عضوًا من أعضاء المجلس خلال اجتماعهم فى مدينة سرت يوم الأربعاء الماضى، فى خطوة لقيت ترحيبًا محليًّا ودوليًّا.