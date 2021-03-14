الدبيبية يقرر حل لجنة مكافحة كورونا فى ليبيا

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جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان نشره المكتب الإعلامى للحكومة الليبية، عبر موقع "فيسبوك"، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أصدر القرار رقم 2 لسنة 2021 بإلغاء القرار رقم 207 لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة لمكافحة فيروس كورونا وحل المجلس الذى كان قد انبثق عن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى المنتهية ولايته.
يذكر أن رئيس الوزراء الليبى عبد الحميد الدبيبة، كان قد انتقد تعامل الحكومة الليبية السابقة مع تداعيات فيروس كورونا، بحسب قناة "روسيا اليوم".
وأبدى استياءه من التقارير التى اطلع عليها بخصوص الميزانيات التى تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا، دون وجود نتائج فعلية على الأرض.
وبحسب المكتب الإعلامى للحكومة، فقد أوضح الدبيبة خلال اجتماعه مع رئيس لجنة مكافحة كورونا خليفة البكوش ومدير المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم.
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