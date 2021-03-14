بريطانيا تسجل 52 وفاة و4618 إصابة جديدة بكورونا خلال 24ساعة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 52 وفاة و4618 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 125516، فيما إجمالي عدد الإصابات 4258438.
وأشارت إلى ارتفاع عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا إلى 24 مليونا و196211 من 23 مليونا و684103 في اليوم السابق.
وكانت بريطانيا سجلت 121 وفاة و5534 إصابة في اليوم السابق.
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