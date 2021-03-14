 عاصفة شتوية عاتية تجتاح غرب الولايات المتحدة

اجتاحت عاصفة شتوية عاتية مناطق شاسعة من جبال روكي والسهول العظمى في غرب الولايات المتحدة صباح الأحد، مما أجبر السلطات على إلغاء مئات الرحلات الجوية في دنفر وإغلاق طرق سريعة رئيسية.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالولايات المتحدة إن المنطقة قد تشهد تساقط ثلوج يتراوح ارتفاعها ما بين 60 و90 سنتيمترا.

وشهدت المنطقة تساقط ثلوج بلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمترا منذ يوم السبت.

وألغيت أكثر من 800 رحلة طيران في مطار دنفر الدولي يوم الأحد بعد إلغاء مئات الرحلات السبت.

وأفادت شركة المرافق "إكسل إنيرجي" لتتبع انقطاع التيار الكهربائي، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 30 ألف مشترك في كولورادو.

وتم إغلاق الطريق السريع 25 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي من شمال كولورادو إلى وايومنغ كما تم إغلاق الطريق السريع 80 أيضا في الاتجاهين الشرقي والغربي في معظم أنحاء وايومنغ.

وحذر مكتب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في شايان بوايومنغ السكان على "تويتر" قائلا: "ابقوا في بيوتكم وإلا ستتقطع بكم السبل".