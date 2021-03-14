استئناف رحلات قطار الحرمين السريع يوم 31 مارس 2021 اعرف سعر التذاكر وكيفية الحجز

قامت إدارة مشروع قطار الحرمين بالإعلان رسميا عن فتح باب حجز تذاكر قطار الحرمين من جديد، فقد تم ايقاف رحلات القطار ضمن الاجراءات الاحترازية وحرصا علي سلامة الركاب وطاقم العمل، وهذا منذ مارس 2020 الماضي، تابعونا لمعرفة اسعار تذاكر قطار الحرمين وأيضا كيفية حجز تذاكر قطار الحرمين السريع 1442.

قطار الحرمين السريع

بعد عام من التوقف، قام مشروع قطار الحرمين السريع بالإعلان علي الحساب الرسمي علي تويتر استئناف رحلاته علي نفس خط السير، فقد تم التأكيد في التويتة أن حجز قطار الحرمين يشمل السفر من وإلي محطات “مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز، محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية”.

قطار 7060 يغادر الساعة 6:45 ص ويصل إلي المدينة المنورة الساعة 8:59 ص

قطار 7100 يغادر الساعة 10:45 ص ويصل إلي المدينة المنورة الساعة 12:59 ص

قطار 7120 يغادر الساعة 12:45 م ويصل إلي المدينة المنورة الساعة 2:59 م

قطار 7140 يغادر الساعة 2:45 م ويصل إلي المدينة المنورة الساعة 4:59 م

قطار 7180 يغادر الساعة 6:45 م ويصل إلي المدينة المنورة الساعة 8:59 م

قطار 7071 يغادر الساعة 7:15 ص ويصل إلي محطة الملك عبدالعزيز الدولي الساعة 9:29 ص

قطار 7101 يغادر الساعة 10:15 ص ويصل إلي محطة الملك عبدالعزيز الدولي الساعة 12:29 م

قطار 7121 يغادر الساعة 12:15 م ويصل إلي محطة الملك عبدالعزيز الدولي الساعة 2:29 م

قطار 7141 يغادر الساعة 2:15 م ويصل إلي محطة الملك عبدالعزيز الدولي الساعة 4:29 م

قطار 7181 يغادر الساعة 6:15 م ويصل إلي محطة الملك عبدالعزيز الدولي الساعة 8:29 م

مواعيد رحلات قطار الحرمين من محطة الملك عبدالعزيز جدةمواعيد رحلات قطار الحرمين من المدينة المنورةكل ما تريد معرفته حول قطار الحرمين السريع

من مكة للمدينة المنورة: 250 ريال درجة رجال الاعمال 150 ريال درجة اقتصادية

من مكة إلي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية: 110 ريال درجة رجال الاعمال 85 ريال درجة اقتصادية

من مكة إلي مطار الملك عبدالعزيز: 75 ريال درجة رجال الاعمال 60 ريال درجة اقتصادية

من مدينة الملك عبدالله إلي المدينة المنورة: 150 ريال درجة رجال الاعمال 100 ريال درجة اقتصادية

من مطار الملك عبدالعزيز إلي المدينة المنورة: 200 ريال درجة رجال الاعمال 120 ريال درجة اقتصادية

من مدينة الملك عبدالله إلي مطار الملك عبدالعزيز: 65 ريال درجة رجال الاعمال 50 ريال درجة اقتصادية

اسعار تذاكر الحرمين السريع 2021موعد تشغيل قطار الحرمين السريع 1442

يمكنكم البدء في حجز رحلات قطار الحرمين السريع من خلال رابط حجز تذاكر قطار الحرمين وهذا بداية من يوم الاثنين 15 مارس، ليبدأ القطار اولي رحلاته يوم 31 مارس القادم، تابعونا علي موقعنا المميز للمزيد حول قطار الحرمين السريع 2021 وآخر الاخبار من المصادر الرسمية حوله.

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