وزارة الموارد البشرية تطلق مبادرة جديدة لتحسين العلاقات التعاقدية، لقد خططت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في يوم 4 نوفمبر العام الماضي مبادرة لتحسين العلاقات التعاقدية لعاملي القطاع الخاص حيثُ أعلنت الوزارة عن تغير نظام الكفالة القديم، وبدأت تلك المبادرة تدخل حيز التنفيذ اليوم 14 من شهر مارس الجاري، والهدف الرئيسي من تلك المبادرة هو تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، ولقد وفرت المبادرة ثلاث خدمات وهي التنقل الوظيفي و آليات الخروج والعودة وأيضاً الخروج النهائي.

تحسين كفاءة العمل في القطاع الخاص

رفع الكفاءة الانتاجية

تنظيم العلاقة العملية بين صاحب العمل والوافد

حماية أجور العاملين وتأمين حقوقهم في القطاع الخاص

حماية وتأمين حقوق جميع الأطراف التعاقدية

تسوية الخلافات العمالية

رفع الوعي بالثقافة العمالية

زيادة مرونة وتنافسية سوق العمل

استقطاب الكفاءات والمهارات العمالية

تنمية رأس المال البشري

تحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة في عام 2030 عبر برنامج التحول الوطني.

برنامج “ودي” لتسوية العلاقات والخلافات العمالية

برنامج الوعي بالثقافة العمالية

برنامج لتوثيق العقود بصورة إلكترونية.

أهداف مبادرة تحسين العلاقات التعاقديةبرامج مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

والجدير ذكره هو أن تلك المبادرة أعطت للعامل الوافد حرية التنقل فور انتهاء عقد العمل دون الرجوع لصاحب العمل، كما سمحت المبادرة حرية انتقال العامل خلال فترة العقد شريطة الالتزام بضوابط العقد، ولقد سمحت المبادرة أيضاً حرية السفر داخل المملكة أو خارجها بشرط إعلام صاحب العمل إلكترونياً.

أن يكون العامل أحدى عمال العمالة المهنية التابعة لمنظومة العمل

قضاء العامل مدة لا تقل عن عام في خدمة العمل منذ دخوله المملكة

يشترط وجود عقد بين الطرفين “صاحب العمل والعامل الوافد”

في حالة رغبة الوافد الانتقال إلى عمل أخر عليه تقديم إشعار بذلك إلى صاحب العمل

أن يكون العامل مستمر في خدمة العمل.

عدم وجود عقد موثق للوافد

عدم تقاضي الوافد راتب منذ دخوله المملكة

وجود خلافات بين صاحب العمل والوافد

انتهاء فترة الأقامة أو مدة عمل الوافد.

شروط خاصة بالعامل الوافدالحالات المستثناه لانتقال الوافد دون ضوابط أو شروط

وما يمكن الأشارة إليه هو أن تلك المبادرة متوفرة عبر منصتي “أبشر” و”منصة قوي”، كما تشمل تلك المبادرة جميع الوافدين العاملين في المجال الخاص.