“عاجل” موعد فتح الطيران السعودي 2021 الجديد وموعد الفتح بين مصر والسعودية

موعد فتح الطيران السعودي 2021 الجديد وموعد الفتح بين مصر والسعودية أي الموعد الجديد الخاص بفتح الطيران السعودي، حيث أن الكثير من المواطنين يبحثون عن هذا الموعد وبشكل خاص بعد أزمة كورونا التي تأثرت بها جميع البلدان وليس السعودية فقط، وموعد فتح الطيران السعودي قد تصدر الترند وزادت عمليات البحث عنه من الكثيرين الذين يرغبون في السفر، وفي مقالنا هذا سوف نكشف لحضراتكم عن الموعد المحدد لفتح الطيران السعودي الدولي كما أعلنت الهيئة العامة للطيران السعودي.

قد أعلنت هيئة الطيران السعودي الموعد الخاص بفتح الطيران حيث أنه من المقرر أن يتم فتح المطارات السعودية جميعها بشكل رسمي في 17 مايو القادم، وذلك بعد أن كان من المقرر فتحه في 31 مارس 2021.

حيث أن المملكة العربية السعودية قامت برفع مختلف القرارات الخاصة بتعليق الرحلات وقامت بفتح المطارات.

وقد قامت بتحديد الموعد الذي يتم فيها السماح للمواطنين المقيمين بالسعودية للسفر بالخارج وذلك في الموعد الجديد بداية من الساعة 1:00 صباح يوم الإثنين 17 مايو 2021م.

مصر من الدول التي قد وقف الطيران بينها وبين المملكة العربية السعودية وذلك خلال شهر فبراير الماضي، وذلك عدا الفئات التي تم استثنائها مثل العاملين بالقطاع الدبلوماسي أو القطاع الصحي.

ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة من أجل منع تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.

وقد أظهر مصدر مسؤول أن مصر من الدول التي سوف يتم فتح المطارات أمامها في أي وقت، وذلك طالما لا توجد أي موانع لاستئناف الرحلات.

موعد فتح الطيران السعودي 2021 الجديدموعد فتح الطيران بين مصر والسعوديةشروط استئناف عودة حركة الطيران السعودي

وضحت وزارة الداخلية السعودية بعض من الشروط من أجل استئناف عودة حركة الطيران، وذلك من أجل المحافظة على أرواح المواطنين السعوديين، وذلك حيث أن من تلك الشروط ما يلي:

الأفراد الذين يريدون الدخول إلى أراضيها يجب أن يتم إجراء الكشف الطبي على القادمين منهم وعلى أسرهم.

يجب أن يتم توقيع القادمين على نموذج الالتزام الصحي والتي يتم تسليمها عند الوصول إلى السعودية والخضوع إلى الحجر الصحي لمدة أسبوع.