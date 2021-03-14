داعش يتبنى مقتل 30 جنديا بهجمات شمال شرق نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر، إن "أربع هجمات أودت بحياة 27 جنديا على الأقل، وعشرة من أفراد قوة المهام المشتركة المدنية بينهم قائد وحدة"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وتتألف قوة المهام المشتركة من مجموعات محلية من الرجال المسلحين الذين يحمون المناطق التى يعيشون فيها، وبشكل أساسى من المتشددين، وهم ليسوا أفرادا فى الجيش، ولكنهم غالبا ما يقاتلون جنبا إلى جنب مع الجنود.
وأعلنت "ولاية غرب إفريقيا"، وهى فرع لتنظيم داعش فى المنطقة مسؤوليتها عن هجوم يوم الجمعة فى مونجونو عبر قنوات تابعة للتنظيم أمس السبت، مشيرة إلى أنها "قتلت 33 عسكريا وأسرت جنديا واحدا".
من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة أن "جنود الجيش قتلوا 8 مسلحين خلال معركة فى جامدو الأربعاء الماضى".
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