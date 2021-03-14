حزب ميركل يتكبد هزيمة فادحة فى انتخابات محلية فى ولايتين بألمانيا

جدة - نرمين السيد - تكبد المحافظون الألمان بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، هزيمة فادحة فى انتخابات محلية أجريت فى ولايتين فى غرب البلاد، وفق استطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، وذلك قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية.





وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية"، لم يحصد حزب "الاتحاد المسيحى الديموقراطى" الذى يعانى من أزمة كبرى، سوى 23 بالمئة من الأصوات فى ولاية بادن فورتمبرج، فى مقابل 27 بالمئة قبل خمس سنوات، فيما حصل على ما بين 25,5 و26 بالمئة من الأصوات فى ولاية راينلاند بفالتس، فى مقابل 31,8 بالمئة فى العام 2016، وفق محطتى تلفزة رسميتين.

وعلى غرار انتخابات العام 2016، حل حزب الخضر فى الطليعة حاصدا أكثر من 31 بالمئة من الأصوات فى بادن فورتمبرج.

ويرأس فينفريد كريتشمان حكومة بادن فورتمبرج، الولاية الوحيدة المنتمى رئيس حكومتها لحزب الخضر، ويتولى المنصب منذ العام 2011.

وفى راينلاند بفالتس، حل "الاتحاد المسيحى الديموقراطى" خلف الاشتراكيين الديموقراطيين الذين حصلوا على ما بين 33 و34 بالمئة من الأصوات، وفق تقديرات الاستطلاعات.

وسجّل إقبال كبير على التصويت عبر البريد هذه السنة فى ظل القيود الصحية المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا فى ألمانيا، وقد حذّر مراقبون من أن النتائج النهائية يمكن أن تختلف مع تقدّم عمليات الفرز.