نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” رابط حجز موعد الجمعية التعاونية الكويت 2021 في المقال التالي

رابط حجز موعد الجمعية التعاونية بالكويت 2021 يبحث عن كيفية طلبه الكثيرون وذلك حيث أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية قد قررت أن لا يصح الذهاب إلى المؤسسات التعاونية الكويتية من أجل التسوق دون أن يكون هناك تصريح خاص بالذهاب، وكذلك الحصول على الباركود الخاص بالشراء، ويتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة التجارة والصناعة. حجز موعد الجمعية التعاونية الكويت يتم حجز الموعد من خلال الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة الكويتية حتى يكون من السهل على المواطنين المقيمين بدولة الكويت والوافدين من التسجيل على الموقع، والحصول على التصريح الخاص بالتسوق.

وذلك القرار قد جاء عقب فرض حظر التجوال الجزئي بدولة الكويت، وذلك من الساعة 5 مساءً وحتى 5 صباحًا بداية من 7 مارس الحالي ولمدة شهر.

وذلك بعد أن تم ملاحظة زيادة أعداد المصابين بكورونا كوفيد 19.

وأن هذا الإجراء جاء من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الكويت للحد من انتشار الفيروس. رابط حجز موعد الجمعية التعاونية الكويت يتم أولًا الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة التجارة والصناعة الكويتية من هنا .

. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار أيقونة خدمة التسوق الغذائي.

اختيار استخراج موعد الذهاب للجمعيات التعاونية.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة وذلك من الاسم الرباعي ورقم الهوية.

بعد ذلك يبين مقدم الطلب سبب الحجز.

يقوم مقدم الطلب بإدخال الوقت والتاريخ المناسب له من أجل زيارة الجمعية التعاونية، ويجب عليه إدخال موعد آخر، ولكن يتم الذهاب في موعد واحد فقط.

تأكيد طلب الحجز.

بعد ذلك يتم دراسة الطلب وسوف يتم إرسال الباركود الخاص بطلب الحجز وذلك من الجهات المختصة. الإجراءات المتبعة فور الحصول على باركود الجمعيات التعاونية يجب على المواطن علي الذين حصلوا على الباركود الخاص بالتسوق والجمعيات التعاونية الالتزام والحفاظ عليه.

فلا تتم عملية التسوق بدونه، حيث يجب تقديمه إلى جهة التسوق أو إلى الجمعية التعاونية التي سوف يتم الشراء من خلالها.

يتم تحديد عدد الساعات الخاصة بصلاحية الباركود وهي ساعتين في الوقت والتاريخ الذي تم تحديده من قبل المواطن ،والذي يجب أن يكون قد حصل على موافقة الجهات الرسمية.

والباركود لا يتم منحه سوى لشخص واحد فقط وإذا كان يرغب في التسوق مع مرافقين له فيجب استخراج باركود لكل شخص منهم على حدة. كيك زبادي بحشو سينابون ثلاث طبقات من كيك الهش الخفيف بحشو القرفة الوسوم عمر شويل - جدة "الآن" رابط حجز موعد الجمعية التعاونية الكويت 2021 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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