أسعار وعروض على ايفون 12 بمكتبة جرير اليوم

تعتبر سلسلة ايفون 12 واحدة من أفضل الهواتف المتوفرة في سوق الهواتف في عام 2021، ويسعى العديد لامتلاك هاتف ايفون نظرا لفخامة خاماته، وقوة موصفاته، ولأجل ما يطلق عليه البعض “فخامة التفاحة”، وسنقدم لكم قارئي ثقفني الأعزاء أحدث أسعار هواتف سلسلة ايفون 12 في السعودية بمكتبة جرير، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل حول الأسعار.

سعر ايفون 12 ميني

يعتبر ايفون 12 ميني أرخص هاتف في سلسلة ايفون 12 وأصغرهم حجما والذي يأتي بشاشة بحجم 5.4 بوصة، تابع معنا للتعرف على أسعاره في مكتبة جرير.

ايفون 12 ميني نسخة 64 جيجا بايت بسعر 3299 ريال، ويأتي معه هدايا بقيمة 199 ريال.

ايفون 12 ميني نسخة ال128 جيجا بايت بسعر 3549 ريال، ويأتي معه هدايا بقيمة 199 ريال.

ايفون 12 ميني نسخة ال 256 جيجا بايت بسعر 4049 ريال، ويأتي معه هدايا بقيمة 199 ريال.

سعر ايفون 12 العادي

أما ايفون 12 فهو نسخة أعلى من ايفون 12 ميني، ويأتي بشاشة بحجم 6.06 بوصة، تابعوا معنا للتعرف على أسعاره في مكتبة جرير.

ايفون 12 نسخة ال64 جيجا بايت بسعر 3799 ريال، ويأتي معه هدايا بقيمة 199 ريال.

ايفون 12 نسخة ال128 جيجا بايت بسعر 4049 ريال.

ايفون 12 نسخة ال256 جيجا بايت بسعر 4549 ريال.

سعر ايفون 12 برو

ويأتي ايفون 12 برو ويعتبر أعلى من ايفون 12، ويأتي بشاشة بحجم 6.1 بوصة، تابع معنا للتعرف على أسعاره بمكتبة جرير.

ايفون 12 برو نسخة ال128 جيجا بايت بسعر 4699 ريال.

ايفون 12 برو نسخة ال256 جيجا بايت بسعر 5199 ريال.

ايفون 12 برو نسخة ال512 جيجا بايت بسعر 6199 ريال.

سعر ايفون 12 برو ماكس

يعتبر ايفون 12 برو ماكس أعلى نسخة في سلسلة هواتف ايفون 12، حيث يأتي بشاشة بحجم 6.7 بوصة، تابع معنا للتعرف على أسعاره في مكتبة جرير.

ايفون 12 برو ماكس نسخة ال128 جيجا بايت بسعر 5199 ريال.

ايفون 12 برو ماكس نسخة ال256 جيجا بايت بسعر 5699 ريال.

ايفون 12 برو ماكس نسخة ال512 جيجا بايت بسعر 6699 ريال.

تدعم سلسلة هواتف شبكات ال5G، وتأتي جميع هواتف سلسلة ايفون 12 بنفس المعالج A14 Bionic، ويوجد على هاتفي ايفون 12 ميني وايفون 12 العادي هدايا في مكتبة جرير، حيث يوجد عرض على هدايا تبلغ قيمتها 199 ريال لفترة محدودة.