شروط عامة للتسجيل في الأمن العام 1442 “رجال ونساء”

شروط التسجيل وتقديم الأمن العام السعودي 1442 للرجال والنساء على بوابة منصة أبشر السعودية للتوظيف، حيث تسعى فئات عديدة للتعرف على شروط الأمن العام الجديدة، وكذلك طريقة وخطوات التقديم، ولا يتوقف الأمر على البحث على وظائف الأمن العام خلال فترة زمنية محددة، فدائما ما يستمر البحث عن الأمن العام وما يتيحه من وظائف على مدار العام، لذلك ومع أهمية هذا الموضوع سنتناول من خلال هذا التقرير شروط التقديم على وظائف الأمن العام السعودي، وكذلك السلم الخاص برتب الأمن العام، وسنتناول بالشرح والتفصيل جميع ما سبق.

يلزم على الراغب في التقديم والتسجيل أن يكون من مواطني المملكة العربية السعودية.

بجب ألا يقل عم المتقدم والراغب في التسجيل عن 17 عام.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

في حال زواج المتقدم لوظائف الأمن العام، يجب أن تكون زوجته مواطنة سعودية الجنسية.

بفضل البنية الرياضية وأن يتناسب الطول مع الوزن.

يُشترط في المتقدم عدم التحاقه سابقاُ في أي من الوظائف العسكرية.

لا يحق لكل من تم فصله من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية أن يتقدم لوظائف الأمن العام.

المؤهل المطلوب، يجب على المتقدم أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة على أقل تقدير.

في حال الحصول على المؤهل الدراسي من خارج المملكة، فيجب معادلة شهادة المؤهل الدراسي من قبل وزارة التعليم السعودية.

وظائف الأمن العام السعودي وشروط التقديم والتسجيل على منصة أبشرطريقة وخطوات التقديم على وظائف الأمن العام

للراغبين في تقديم وتسجل وظائف الأمن العام، يتم التقديم على الرابط المخصص لذلك على بوابة منصة أبشر للتوظيف، والتعرف على التفاصيل، كما يجب قرأة التعليمات جيدا، ويتم التقديم طبقا للخطوات التالي:

زيارة رابط موقع أبشر للتوظيف.

إدخال اسم المستخدم الخاص بالراغب في التقديم.

إدخال كلمة المرور.

يتم اختيار التقديم في وظائف الأمن العام من القائمة.

إدخال البيات الخاص بالمتقدم.

التأكد من صحة البيانات.

يتم رفع وتحميل المستندات والأوراق المطلوب.

وأخير الضغط على أيقونة التقديم.

صورة شخصية حديثة للمتقدم بخلفية بيضاء.

صورة شهادة المؤهل الدراسي للمتقدم.

صورة حديثة من الهوية الوطنية للمُتقدم.

صورة بطاقة العائلة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لوظائف الأمن العامسلم رتب الأمن العام السعودي 1442

يمكن من خلال الفيديو السابق التعرف على سلم رتب وظائف الأمن العام السعودية بداية من رتبة جندي حتى فريق أول، ويتكون سلم رتب وظائف الأمن العام من 17 رتبة عسكرية، وذك كما هو موضع في الفيديو السابق، وعن تلك الرتب العسكرية فبيانها كالتالي:

رتبة جندي وهي بدون شعار رتبة جندي أول. رتبة عريف. رتبة وكيل رقيب. رتبة رقيب. رتبة رقيب أول رتبة رئيس الرقباء رتبة ملازم. رتبة ملازم أول. رتبة نقيب. رتبة رائد. رتبة مقدم. رتبة عقيد. رتبة عميد. رتبة لواء. رتبة فريق. رتبة فريق أول.

بوابة منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف

هذا وتعبر بوابة أبشر توظيف من المواقع الرسمية للوظائف الحكومية بالمملكة العربية السعودية، كما تقدم بوابة أبش خدمات عديدة، حيث تسعى المملكة في التطوير الدائم لأهم المنصات الإلكترونية بالمملكة، وسنستعرض معكم من خلال موضوعات عديدة على موقعكم ثقفي الخدمات المُقدمة من منصة أبش الإلكترونية.

حقيقة تسجيل وظائف جديدة شاعرة بالأمن العام السعودي

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي وظائف شاعرة مطلوبة للأمن العام، ولكننا نستعرض الشروط المطلوبة في حال تم فتح باب التسجيل والتقديم لوظائف الأمن العام العسكرية، فلا صحة لإعلان الأمن العام عن وظائف جديدة، وفي حال فتح باب التقدم للأمن العام، سيتم تحديث هذا التقرير بالوظائف الجديدة التي يتم الإعلان عنها على رابط موقع بوابة أبشر، وذلك لوظائف السلامة العامة، وذلك من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم من خلال هذا التقرير طريق التقديم لوظائف الأمن العام السعودي، وكذاك الشروط الخاصة بالتقديم، والأوراق والمستندات المطلوبة، كما استعرضنا لكم سلم وظائف الأمن العام بداية من رتبة جندي حتى رتبة فريق، كما تناولنا أيضا، خطوات التقديم على وظائف الأمن العام،

وتجدر الإشارة إلى أن التواصل مع موقعكم “ثقفني” متاح، وذلك من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات، فقط اكتب تعليق بما ترغب في الاستفسار عنه، ونحن من خلال موقعنا سنعمل جاهدين في الرد على جميع الاستفسارات التي تصل إلينا تباعاً،