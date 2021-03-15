فرض الأحكام العرفية فى أجزاء من ميانمار بعد يوم دام

جدة - نرمين السيد - فرض المجلس العسكرى فى ميانمار، فى وقت متأخر من اليوم الأحد، الأحكام العرفية فى بلدتين مكتظتين بالسكان فى يانجون بعد مقتل ما لا يقل عن 18 متظاهرا فى واحد من أكثر الأيام دموية منذ انقلاب الأول من فبراير.





ورفعت أعمال العنف التى وقعت اليوم عدد القتلى فى الاحتجاجات الجماهيرية، منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونج سان سو كى، من السلطة، إلى نحو 100، رغم أن نشطاء وجماعات حقوقية يعتقدون أن العدد قد يكون أعلى، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبرر المجلس العسكرى فى ميانمار مرارا وتكرارا انقلابه على السلطة من خلال الزعم بحدوث تزوير واسع النطاق فى انتخابات نوفمبر، والتى فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذى تقوده سو كى بأغلبية ساحقة.

وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية فى وقت متأخر من اليوم، أن بلدة هلاينج ثاريار الضخمة فى يانجون وبلدة شويبيثا المجاورة ستخضعان للأحكام العرفية، تُعرف البلدات الشاسعة والفقيرة بمنشآتها الصناعية وأنها موطن لمصانع الملابس.

وقال التلفزيون الحكومى إن المجلس العسكرى "يمنح سلطة الأحكام العرفية الإدارية والقضائية لقائد منطقة يانغون، لضبط الأمن والحفاظ على سيادة القانون والهدوء بشكل أكثر فعالية".

شن جنود الجيش والشرطة فى الأسابيع الأخيرة حملات قمع شبه يومية ضد المتظاهرين المطالبين بالعودة إلى الديمقراطية، باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص المطاطى والذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.