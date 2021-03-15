خطوات حجز تذاكر قطار الحرمين عبر موقعه الإلكتروني ابتداء من اليوم أعلن قطار الحرمين السريع لجميع العملاء الراغبين بالسفر عبر قطار الحرمين، عن إتاحة الحجز وإصدار التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني للقطار اعتبارًا من اليوم الاثنين 15 مارس لسنه 2021 استعدادا لإعادة التشغيل يوم الأربعاء 31 مارس 2021م، وتشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة و مطار الملك عبد العزيز بجدة ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وقد جاء بعد التأكد من جاهزية القطار للتشغيل والتحقق من أدق المعايير المتعلقة بالسلامة لضمان التشغيل الآمن تمهيدا لاستقبال المعتمرين والزوار مع الاستعداد المتكامل لموسم حج العام الجاري.

خطوات حجز تذاكر قطار الحرمين أونلاين

لكي يتمكن المسافر حجز تذكرة الانتقال عن طريق قطار الحرمين السريع في السعودية، من خلال موقع الشركة السعودية للخطوط الحديدية، ويمكن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالقطار الحرمين السريع يتم حجز التذاكر بكل سهولة، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي:

أن يقوم المسافر بالدخول إلي موقع قطار الحرمين السريع مباشرة. يتم تحديد جهة السفر و اختيار المحطة التي ينطلق منها. علي المسافر تحديد الميعاد المناسب للسفر. قم بعملية الدفع لتتم عملية الحجز بكل نجاح.

قطار الحرمين السريع في المملكة

قطار الحرمين السريع مشروع سعودي عبارة عن خط سكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط مرورا بمحافظة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال سعودي وهو أحد أمثلة ركائز رؤية المملكة 2030، ويأتي بالتزامن خطة التنمية التي أطلقتها الدولة على عدد من الأصعدة ومنها مجال النقل العام، وباعتباره أحد المشاريع الهامة التي تسهم في عملية النمو الاقتصادي ويساعد في إيجاد فرص استثمارية متنوعة ويوفر وظائف للجنسين.

ويكون سعر التذكرة من مكة إلي المدينة 150 ريال سعودي، ودرجة رجال الأعمال 110 ريال. ويكون سعر التذكرة من مكة إلي جدة 40 ريال سعودي، ودرجة رجال الأعمال 50 ريال. ويكون سعر التذكرة من المدينة إلي جدة 126 ريال سعودي. ويكون سعر التذكرة من جدة إلي المدينة 46 ريال سعودي.

أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع

والجدير بالذكر أن المحطات وعربات القطار ستخضع لجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الركاب وللحد من فرص انتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19 حسب البروتوكولات المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص.