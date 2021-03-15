شحن جواهر فري فاير 2021 عدد لا نهائي من الجواهر

شحن جواهر فري فاير 2021 في الفترة الأخيرة ازداد عدد أسئلة مستخدمي لعبة فري فاير حول العالم عن طريق عن وسيلة توفر لهم عدد من جواهر فري فاير مجاناً، وتعتبر هذه الجواهر من أحد أهم الميزات الموجودة في لعبة فري فاير، حيث تمكن اللاعب من شراء جميع الوسائل التي تمكنه من الفوز على أخصامه بسرعة، وتعتبر هذه الجواهر مدفوعة ولكن الكثير يحتاج لعدد أكبر لشراء أدوات أكثر.

شحن جواهر فري فاير 2021

توجد الكثير من الطرق التي توفر للاعبين عدد كبير من الجواهر ولكن أغلبها تحتاج من اللاعبين مبلغ كبير وبعض المواقع تكون مزيفة ولكن المستخدم يريد طريقة مجانية مضمونة لشحن الجواهر، وفي هذا المقال سنقوم بتوفير طريقة سهلة ومضمونة عندما يقوم المستخدم باتباعها ستقوم بتوفير عدد كبير جدا من جواهر فري فاير.

ليتم الحصول على هذه الجواهر يتم اتباع الطريقة التالية، يقوم المستخدم بفتح المتجر الرئيسي التابع لهاتفه مثل متجر أبلمن هذا، ثم يضغط من أعلي الجانب على طريقة الدفع وثم يذهب لطريقة الدفع بالخدمات الاتصالية المغربية من متجر أبل ويكتب عدد الجواهر الذي يريد تحويلها في الخانة التي ستظهر أمامه.

شحن جواهر فري فاير

توجد وسيلة أخرى تمكن المستخدم من شحن الجواهر فري فاير ولكنها غير موجودة في الكثير من الدول العربية وتطبيقها يجب أن يقوم المستخدم بامتلاك فيزا لتتم جميع التحويلات البنكية أو عمليات الشراء وذلك يتم من خلال بعض التحويلات البنكية.