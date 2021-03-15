بايدن: سنعيد بناء تحالفاتنا الدولية

جدة - نرمين السيد - وذكر بايدن فى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر أنه منذ توليه منصب الرئاسة، بدأ فى الاتصال بقادة الدول حول العالم ليخبرهم رسالة بسيطة أن "أمريكا عائدة"، على حد قوله.
وأكد أن الولايات المتحدة ستعيد تحالفاتها الدولية من جديد.
وكان مسؤول كبير فى إدارة بايدن قد أكد لـ"رويترز" قبل أيام أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز علاقاتها مع الحلفاء والشركاء مع تنامى نفوذ الصين فى آسيا وخارجها.
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