البرازيل تسجل أكثر من 43 ألف إصابة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة إلى أن البلاد أنهت الأسبوع الأكثر فتكا منذ بدء تفشى الوباء قبل عام، مع تراجع معدل الوفيات بفيروس كورونا.

وسجلت البلاد 2000 حالة خلال الثلاثة أيام الماضية على التوالي، فيما جاءت إصابات يوم الجمعة الماضي، كأعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء الوباء.

وبلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى البرازيل 11 مليونا و483 ألفا و370 حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 278 ألفا.

وتحتل البرازيل المركز الثانى عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات بكورونا، وسجلت ثالث أكبر حصيلة إصابات فى العالم بعد الولايات المتحدة والهند.