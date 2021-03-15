جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة إلى أن البلاد أنهت الأسبوع الأكثر فتكا منذ بدء تفشى الوباء قبل عام، مع تراجع معدل الوفيات بفيروس كورونا.
وسجلت البلاد 2000 حالة خلال الثلاثة أيام الماضية على التوالي، فيما جاءت إصابات يوم الجمعة الماضي، كأعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء الوباء.
وبلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى البرازيل 11 مليونا و483 ألفا و370 حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 278 ألفا.
وتحتل البرازيل المركز الثانى عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات بكورونا، وسجلت ثالث أكبر حصيلة إصابات فى العالم بعد الولايات المتحدة والهند.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تسجل أكثر من 43 ألف إصابة بكورونا فى 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.