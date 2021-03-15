سلفة فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بموافقة سريعة خلال 24 ساعة

سلفة فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب قرض فوري بصيغة المرابحة المطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية والذى يبحث عنه الكثير من المواطنين الراغبين في سلفة فورية تتناسب مع الدخل الشهري وتلبي الاحتياجات المالية الطارئة وقد عملت منصة سلفة الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية على توفير هذه السلفة المالية التي يحتاج إليها العميل بتسهيلات عديدة وفترات سداد ميسرة لمبلغ التمويل كما توفر منصة سلفة التمويل الشخصي من خلال إجراءات سهلة وميسرة وسرية تامة لجميع بيانات طالب التمويل ويمكن للعميل التقدم بالطلب من خلال تسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بطلب المنتج.

تمويل بصيغة المرابحة المطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن لطالب التمويل الذى يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع العام الاستفادة من المنتج. تتميز السلفة الفورية التي توفرها المنصة للعملاء أنها بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو تقديم أي ضمانات. يمكن للأفراد الحصول على التمويل الشخصي الفوري بدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري للعميل. تقوم منصة سلفة الإلكترونية باقتطاع أقساط القرض الشهرية من الدخل الشهري لطالب التمويل. سرعة في تنفيذ إجراءات طلب التمويل وذلك خلال 24 ساعة فقط. توفر منصة سلفة الإلكترونية المنتج بحد أدني لمبلغ التمويل يصل إلى 200 دينار وحد أقصى لمبلغ التمويل الشخصي يصل إلى 1000 دينار. توفر المنصة السلفة الفورية التي يحتاجها العملاء بدون الحاجة إلى اللجوء إلى البنوك. يمكن لطالب التمويل إختيار فترة سداد التمويل التي تتماشى مع إلتزماته المالية وذلك من خلال أقساط شهرية مجدولة حتى 25 شهر. توفر منصة سلفة الإلكترونية الموافقة الفورية على الطلب ومتطلبات سهلة وبسيطة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على السلفة الفورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة وذلك بتسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني لمنصة سلفة وتعبئة البيانات المطلوبة لاستكمال الطلب.

يمكن أيضاً لطالب التمويل التقديم على طلب المنتج من خلال زيارة مقر منصة سلفة الإلكترونية في عمان وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال الطلب.

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مزايا التمويل الشخصي الفوري من منصة سلفة الإلكترونيةكيفية التقديم على سلفة فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب