سلفة| تمويل سريع بدون تحويل الراتب وبأقل دخل وإيداع نقدي فوري

سلفة تمويل سريع بدون تحويل الراتب وبأقل دخل من أهم القروض الشخصية التي تكون موضع بحث من قبل الكثيرون والذين يسعون للحصول على تمويل شخصي سريع وفوري يلبى الاحتياجات المالية الطارئة التي يحتاج إليها العميل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب ويتناسب مع الدخل الشهري للعميل، وقد جاءت منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما والتي تقدم منتجات تمويلية شخصية بصيغة إسلامية وتمت الموافقة عليها من قبل مؤسسة النقد العربي والتي تلبي الاحتياجات المالية الطارئة التي يحتاج إليها العميل بدون الحاجة إلى اللجوء إلى البنوك، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح في هذا المقال أهم الإمتيازات التي يمكن أن يحصل العميل عليها عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية كما سوف نوضح الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم على طلب تمويل سلفة الفوري بدون تحويل الراتب وإيداع نقدي فوري.

تمويل سلفة النقدي بدون تحويل الراتب وبأقل دخل

تقدم منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تمويل شخصي كاش بدون تحويل الراتب وبأقل راتب شهري بالإضافة إلى إيداع نقدي فوري لمبلغ التمويل في حساب العميل المسجل لدي منصة سلفة ، كما تعمل منصة سلفة على سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل لتلبية الاحتياجات المالية الطارئة وذلك من خلال شروط ميسرة وغير معقدة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ الطلب ، ومن خلال موقع ثقفنى يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ في هذا المقال على أهم مميزات التمويل الشخصي التي تقدمه منصة سلفة الإلكترونية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي سريع مصرح من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما ومتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن للمتقدم بالطلب الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجه إلى تحويل الراتب الشهرى وبأقل راتب. يتميز تمويل سلفة بهامش ربح تنافسي. توفر منصة سلفة الإلكترونية للعميل إمكانية الحصول على تمويل سريع بدون تحويل الراتب عن طريق التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لسلفة دون الحاجه إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة. إيداع نقدي فوري لمبلغ التمويل في الحساب البنكى الخاص بالعميل والمعتمد لدي منصة سلفة الإلكترونية. يمكن للمتقدم بطلب تمويل سلفة الفوري بدون تحويل الراتب تقسيط مبلغ السلفة من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهرى للعميل.

في البدايه يقوم المتقدم بالطلب بتحديد مبلغ السلفة التي يحتاجها العميل وتحديد مدة سداد مبلغ التمويل بما يتناسب مع الراتب الشهرى له وذلك بشكل يضمن للعميل عدم التعثر في عملية السداد.

بعد ذلك يقوم العميل بتسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية وسوف يتطلب ملئ بعض البيانات مثل البيانات الشخصية وبيانات العمل والحالة المالية للعميل.

تقوم منصة سلفة بعد ذلك بتقيم الطلب بشكل سريع وذلك في حالة التأكد من توافر جميع الشروط وتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

بعد التأكد من جميع البيانات وتقديم كافة المستندات الداعمة لتلك البيانات يتم إيداع مبلغ التمويل في الحساب الشخصي الخاص بالمتقدم والمسجل لدي سلفة وبعد ذلك يبدأ سداد مبلغ السلفة عند نزول أول راتب شهري.

يلزم لاستكمال الطلب تقديم الهوية الوطنية للمتقدم وتعبئة نموذج طلب تمويل المرابحة من منصة سلفة الإلكترونية.

يجب أن قوم العميل برفع كافة المستندات والأوراق الخاصة بوظيفة المتقدم وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

عمر المتقدم بطلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية يجب ألا يقل عن 18 سنة وذلك للاستفادة من المنتج.

يشترط ألا تقل مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي عن 3 أشهر و للعاملين في القطاع الخاص يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 6 أشهر.

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كيفية التقديم على الطلب والمستندات المطلوبةشروط طلب سلفة فورية بدون تحويل الراتب