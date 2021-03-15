أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الانتهاء من تطوير قذائف هاون جديدة موجهة، ما يمنح الجيش سلاحًا جديدًا هائلاً ضد الأعداء المتواجدين داخل المناطق السكنية المزدحمة.
وقال مسؤولون إن قذائف "اللدغة الحديدية"، التي تستخدم تقنية تحديد المواقع والليزر، ستوفر للقوات البرية الإسرائيلية مستوى جديدًا من الدقة مع تقليل مخاطر الإضرار بالمدنيين.
وقال وزير الدفاع بيني غانتس إن القذائف الجديدة "ستغير ساحة المعركة وتزود قواتنا بوسائل أكثر دقة وفعالية".
وجد الجيش الإسرائيلي نفسه في السنوات الأخيرة في صراع مع تحدي خوض حرب ضد المسلحين في قطاع غزة، والتدريب أيضًا على احتمال شن حرب ضد مسلحي حزب الله اللبناني.
وقال الكولونيل عساف شاتسكين ، رئيس قسم الأسلحة البرية في إدارة الأبحاث في الوزارة ، إن قذائف الهاون الجديدة ستساعد الجيش في مواجهة أعداء مثل حماس وحزب الله، مشيرا إلى أنها قادرة على ضرب أهداف قصيرة المدى في نطاق عدة كيلومترات بدقة لا تتجاوز بضعة أمتار.
وقال "بقذيفة الهاون هذه بالتحديد، يمكن أن تكون أكثر تركيزًا على العدو ... دون إلحاق أضرار جانبية بأولئك الذين لا صلة لهم بالقتال".
وقال إنه من المتوقع تفعيل النظام الجديد خلال الأشهر المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللدغة الحديدية.. سلاح إسرائيلي مبتكر يعتمد على تقنية الليزر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.