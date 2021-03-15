الأردن يعلن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى والثانية من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى أن إجمالى عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 48 ألفًا، و362 شخصا حتى أمس الأحد.

وأوضحت أن عدد المسجلين على منصة تلقى لقاح فيروس كورونا تخطى حاجز النصف مليون شخص، حيث بلغ 504 آلاف و193 شخصا.