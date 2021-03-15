جدة - نرمين السيد - وأشارت، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى أن إجمالى عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 48 ألفًا، و362 شخصا حتى أمس الأحد.
وأوضحت أن عدد المسجلين على منصة تلقى لقاح فيروس كورونا تخطى حاجز النصف مليون شخص، حيث بلغ 504 آلاف و193 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يعلن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى والثانية من لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.