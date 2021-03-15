قرض أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب وإجراءات سريعة وأقساط مجدولة

قرض أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب يأتي ضمن مجموعة من القروض الميسرة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال إجراءات سهلة وسريعة وتسهيلات عديدة كما يمكن للعميل من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الراتب الشهرى للعميل وتلائم جميع الإلتزامات المالية الأخرى للعميل ، وتعتبر شركة تسهيل للتمويل من أهم الشركات الرائدة في مجال التمويل والتي أدركت أهمية توفير حلول تمويلية بصيغة إسلامية تلبي الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المميزات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نوضح في هذا المقال كيفية التقديم على طلب الحصول على المنتج كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال على رابط التقديم على طلب تمويل تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهرى للعميل والأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات طلب المنتج المتاح لدي الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم شركة تسهيل للتمويل داخل المملكة العربية السعودية.

قرض أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب من تسهيل للتمويل

تقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تلبي كافة الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية كما توفر الشركة للعملاء فرصة الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من خلال إجراءات سهلة وسريعة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم خصائص تمويل تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب للأفراد في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية

قرض شخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن للمتقدم الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى.

تقدم الشركة الموافقة الفورية على طلب الحصول على المنتج.

يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتى 5 سنوات.

إجراءات سهلة وميسرة لجميع العملاء للحصول على تمويل تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

يتميز تمويل تسهيل بهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل.

تقدم الشركة التمويل بمبالغ مالية تلبي جميع الاحتياجات المالية للأفراد تصل حتى 100 ألف ريال سعودي.

يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً والمتقاعد الاستفادة من قرض أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل من خلال إجراءات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ الطلب.

وقد أتاحت شركة تسهيل للتمويل للأفراد من السعوديين والمقيمين والمتقاعدين فرصة التقديم على طلب الحصول على قرض أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب المتاح لديها من خلال تسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة.

يمكن أيضاً للمواطنين الراغبين في طلب المنتج وممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها شركة تسهيل التقديم على الطلب عن طريق زيارة فرع الشركة داخل المملكة العربية السعودية وتقديم كافة المستندات والأوراق اللازمة لاستكمال الطلب من شركة تسهيل للتمويل.

يلزم لاستكمال طلب التمويل تقديم الهوية الوطنية للمتقدم السعودي أو الإقامة للمتقدم غير السعودي.

تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم وذلك لأخر 3 أشهر وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل شخصي كاش وفوري بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من شركة تسهيل للتمويل.

يلزم توفير بطاقة العمل أو مختصر بالراتب الشهري للعميل.

يجب أن يقوم المتقدم بالأسراع في تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وذلك من أجل سرعة إتمام جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

يشترط ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم الذي عمره من 21 سنة حتى 25 سنة عن 12 ألف ريال سعودي.

أما العميل الذي عمره من 25 سنة حتى 60 سنة يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم بطلب المنتج يعمل لدي جهة معتمدة لدي شركة تسهيل للتمويل.

مدة الخدمة في العمل يجب ألا تقل عن 3 أشهر للسعوديين و6 أشهر للمقيمين.

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كيفية التقديم على منتج تسهيل للتمويل بهامش ربح ثابتالوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب تمويل تسهيلشروط الحصول على تمويل تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب