جدول حصص الأسبوع الدراسي التاسع في السعودية، أعلنت وزارة التربية والتعليم يوم أمس السبت الموافق الثالث عشر من شهر مارس وهو أول الأسبوع الدراسي التاسع لجميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة لما قبل التعليم الجامعي، عن جدول الحصص الدراسية للأسبوع الدراسي التاسع في السعودية، حيث يتم الاعتماد عليه طوال هذا الأسبوع الدراسي وبث الدروس التعليمية على قنوات عين التعليمية للطلاب بجميع المراحل التعليمية.

بث الدروس التعليمية على قنوات عين

أصبحت قنوات عين التعليمية الآن هي واحدة من وسائل التعليم الحديثة لتعليم الطلاب، حيث يتم بث جميع الدروس التعليمية من خلال تلك القنوات للطلاب بجميع الصفوف الدراسية، ويقوم بتقديم تلك الدروس مجموعة من أفضل وأنبغ المعلمين في السعودية لتعليم الطلاب، واستكمال التعليم من المنزل ولكن مع محاولة عدم حدوث فارق كبير بين التعليم في المدرسة والتعليم من المنزل، وذلك من خلال العديد من الطرق كان منها قنوات عين.

ويتم تحميل أو تنزيل قنوات عين لمتابعة الدروس التعليمية المقدمة من وزارة التربية والتعليم السعودية من خلال تردد قنوات عين وهو 12437 على عربسات، أو مشاهدة الحلقة مسجلة على قناة اليوتيوب لقناة عين بعد الانتهاء من بث الدرس.

الدروس التعليمية على قنوات عين

ويتم بث جدول حصص المرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي، وكذلك جدول حصص المرحلة المتوسطة وهي بداية من المرحلة الأولى حتى الثالثة، وجدول حصص المرحلة الثانوية وهم البرنامج الاختياري أو المستوى الثاني والرابع والسادس، ويتم البث منذ التاسعة صباحًا.

جدول حصص الأسبوع الدراسي التاسع في السعودية

أما عن جداول الحصص الدراسية لجميع الطلاب في السعودية فهي:

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تعلن وزارة التعليم السعودية الجدول الجديد للحصص الدراسية الأسبوعية مع بداية كل أسبوع دراسي جديد، ويتم العمل بذلك الجدول على مدار الأسبوع حتى الإعلان عن الجدول الجديد.