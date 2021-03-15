نظام العمالة الوافدة الجديد 1442 كيفية عمل تصريح ذهاب وعودة بعد إلغاء نظام الكفيل

نظام العمالة الوافدة الجديد والقوانين المنظّمة لهم بعد قانون إلغاء نظام الكفيل الذي استحدثته المملكة، والذي من شأنه إعطاء المزيد من الحقوق للعامل الوافد في العمل والتنقل، كما تم إستصدار عدد من القوانين التي تنظم حياة العامل وتنقلاته بين العمل وداخل المملكة، كما تم أيضا رفع رسوم مكتب العمل على العامل ليكون بذلك أدى ما عليه تجاه المملكة وقام أيضا بأخذ حقوقه.

القوانين السعودية الجديدة

نظام العمالة الوافدة الجديد

قامت المملكة بتحسين حياة الوافدين من خلال سلسلة من الإصلاحات التي تقوم المملكة بإصدارها ضمن حزمة من قرارات الإصلاح في رؤية 2030، حيث تم استصدار المبادرات التي تهدف لتطوير سوق العمل وحياة العمالة الوافدة بالمملكة كالتالي:

إلغاء نظام الكفيل والذي يهدف لتحسين العلاقة التعاقدية للعامل الوافد

تحسين آليات الخروج والعودة للعامل بما يكون حسب عقد العمل.

فرض رسوم مكتب العمل على الوافدين والتي يكون بدفع رسوم على العامل لتحسين مناخ العمل.

إتاحة فرص أفضل للعامل السعودي.

يكون الاستثناء من رسوم مكتب العمل لعدد من الفئات.

التدريب المهني للعاملين وهو يهدف لرفع كفاءة العامل للعمل بالمهن والوظائف الهامة بالمملكة.

نظام الخروج والعودة الجديد

كان نظام الكفيل يقوم بتقييد الخروج والعودة على العامل الوافد، حيث يخضع لرغبة الكفيل وليس لراحة العامل بما فيه من تضييقات كادت أن تضر سوق العمل والعامل أيضا، وبعد إلغاء هذا النظام وحصول العامل على مساحة من الحرية والحركة أصبح من حقه الخروج والعودة إلى المملكة، وذلك في أوقات الإجازات السنوية له والتي يقررها عقد العمل، ويستفيد منها العامل في العودة لوطنه وعمل الزيارات العائلية له بحرية، حيث يمكنه استصدار التأشيرات بحرية ولا يتم منعه ويتم إخطاره إلكترونيا كما لا يتحمل صاحب العمل ثمن التأشيرة بينما يتحملها العامل فقط.

خضوع العامل لنظام العمل الجديد بالقانون الجديد، بما له من حقوق وعليه من التزامات، ولكن العمالة المنزلية ليس لها الحق فيه.

يكون عقد العامل ساري وموثّق وفي حال انتهاء التعاقد فلا يمكن استصدار تأشيرة الذهاب والعودة.

ومن الهام لاستصدار تأشيرة الذهاب والعودة أن يكون العقد ساريا ليتم تغطيه فترة الذهاب والعودة.

يكون أيضا جواز السفر ساريا لفترة لا تقل عن 90 يوما من تقديم الطلب.

ويشترط وقت تقديم طلب التأشيرة أن يكون العامل داخل المملكة وإلا لن يمكنه الحصول على تأشيرة الذهاب والعودة.

ويكون الالتزام على العامل بإخطار صاحب العمل برغبته في السفر ولا يشترط الموافقة.

يتم الدخول أولا على منصة أبشر. يتم اختيار أيقونة “أبشر أفراد”. يتم اختيار اسم المستخدم ثم كتابة كلمة المرور. يقوم باستقبال رمز على هاتفه النقال للتحقق يكون بكتابته. يبدا الدخول مرة أخرى للخدمات الإلكترونية. يقوم باختيار “الجوازات”. يتم اختيار “إصدار التأشيرة”. يقوم باختيار “طلب جديد”. اختيار تأشيرة خروج وعودة. إرسال الطلب.

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شروط استصدار تأشيرة الذهاب والعودة بنظام العمالة الوافدة الجديدخطوات الحصول على تأشيرة خروج وعودة