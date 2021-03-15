مجلة عروض بنده السعودية تحت شعار “برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك”

نعرض لكم بالصور وكافة التفاصيل عروض بنده السعودية 1442 والتي تم الإعلان عنها خلال تلك الأيام تحت شعار “برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك” وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم بالخير والبركة، وأعلن الهايبر الأشهر في المملكة عن العديد من العروض الأسبوعية، ومن هذه العروض ما كانت بداية من السادس والعشرين من شهر رجب الماضي، والذي يتوافق مع العاشر من شهر مارس لعام 2021، ويقوم الهايبر من خلال هذه العروض بعمل تخفيضات على معظم السلع الاستهلاكية، وسوف نقدم لكم مجموعة من هذه العروض في ما يأتي.

يقدم الهايبر عرض زيت دوار الشمس من نوع مازولا 2 *1.5 لتر، كما يقدم المتجر تخفيضات على أسعار بعض المنتجات المستهلكة في الطعام منها:

سلمون نرويجي بالحجمين الصغير والكبير.

هامور صغير.

جمبري منظف.

كمون مطحون.

فلفل أسود مطحون.

آيس كريم ام اند امز، و ايس كريم جالكسي.

سنيكرز.

بطاطس مقلية.

رفيعة السنبلة 1 كيلو.

فطيرة القمح الكامل.

سادة قودي 480 جرام.

شاي أوراق فرط خضراء.

عروض هايبر على الحبوب والحلويات

عروض على الحلبي المبخر نوع بوني 170 جرام.

عروض على أصابع هرشيز.

عروض على منتجات شوكولاتة لواكر.

حلويات جيلي نوع هاريبو 160 جرام.

عروض على منتجات بطاطس شيبس بالكاتشب الحار.

خليط تسالي 160 جرام.

أصابع شوكولاتة تويكس توين.

عروضات على انواع شيكولاته جالكسي بالتمر مشكل لوزن 299 جرام.

مجموعة عروض على مينيز الشوكولاتة بالكراميل المقرمشة الرائعة المملح أو المقرمش.

مجموعة عروض على تويكس لوزن 174 جرام.

مجموعة جبنة مثلثات مراعي 32 قطعة.

مجموعة زبادي المراعي كامل الدسم 500 جرام.

عروض زبدة طبيعية غير مهدرجة.

مجلة عروض بنده السعودية

ونعرض لكم الآن بالصور كافة العروض التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع والتي يمكن شراءها والاستفادة من التخفيضات الكبيرة في جميع الفروع التابعة للهايبر والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

كما سوف يقوم الهايبر بالإعلان عن باقي العروض خلال الأسابيع المقبلة وذلك حتى شهر رمضان الكريم، وسوف نعلن لكم من خلال موقعنا “ثقفني” عن كافة العروض التي سوف يتم إعلانها من خلال الهايبر خلال الفترة المقبلة.