immediately استخراج كشف نقط التلاميذ الفصل الدراسي الأول 2021 عبر tharwa.education.gov.dz شغال رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ من أهم وأكثر كلمات البحث من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، من أجل معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021، فهو الموقع الرسمي الذي أنشأته وزارة التربية الوطنية لكي يتمكن أولياء الأمور من متابعة أبنائهم ومعرفة مدى تحصيلهم للدروس، والاستعلام عن النتائج إلكترونياً من خلاله وعدم الحاجة إلي الذهاب إلي المدارس، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نوضح لكم الرابط الإلكتروني المباشر، لاستخراج نتائج الفصل الدراسي الأول 2021 للتلاميذ بالجزائر.

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ

تعمل وزارة التربية الوطنية على رقمنه كل الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء أمورهم، عبر رابط وزارة التربية الوطنية وموقع فضاء أولياء التلاميذ التابع للوزارة، لكي يتمكن الطلاب من معرفة النتائج بسهولة عن طريق الإنترنت دون عناء، في ظل الوباء المتفشي في العالم عبر خطوات بسيطة سوف نقدمها لكم لاحقاً في المقال، كما نوضح لكم متابعينا الكرام خطوات إنشاء حساب جديد على موقع فضاء أولياء التلاميذ، لمن ليس لهم حساب مفعل على الموقع حتي يتعرفوا على كشف نقط أبنائهم للفصل الدراسي الأول 2021.

الدخول على البوابة الإلكترونية لموقع فضاء أولياء التلاميذ.

الضغط على تسجيل الدخول لولي الأمر الذي له حساب قديم ومن ليس له حساب يقوم بإنشاء حساب جديد.

تسجيل البيانات المطلوبة بدقة “كلمة المرور”.

يقوم الأب بتحديد نتائج الأبناء ثم يحدد الفصل الدراسي الأول.

الضغط على استعلام عن النتيجة سوف يتم عرض النتيجة وكافة التفاصيل الخاصة بها.

الدخول على الموقع الإلكتروني “tharwa.education.gov.dz”.

الضغط على مربع تذكرني.

الضغط على مربع أنا لست روبوت.

تسجيل البريد الإلكتروني لولي الأمر وتحديد كلمة السر.

تسجيل بيانات ولي الأمر.

الضغط على الموافقة على شروط التسجيل بالموقع.

الضغط على تسجيل الدخول.

وبذلك يكون إنشاء الحساب الجديد قد تم بنجاح.

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقع فضاء أولياء التلاميذخطوات إنشاء حساب جديد عبر موقع فضاء أولياء التلاميذالأرضية الرقمية كشف نقاط التلاميذ

أطلقت وزارة التربية الوطنية في الجزائر موقع إلكتروني تحت مسمي الأرضية الرقمية، لاستخراج كشف نتائج التلاميذ للفصل الدراسي الأول 2021، توفيراً على الجميع في الذهاب للمدارس وعدم التجمع والتزاحم، نظراً لما تشهده البلاد والمنطقة من عدوي فيروس كورونا المستجد، ويستطيع ولي الأمر معرفة نتائج أبناءه بكل سهولة، بعد إدخال البيانات المطلوبة على أن يكون لديه حساب على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب له يستطيع الدخول على الموقع وتسجيل جديد، واتباع الخطوات للحصول على النتيجة.

موقع وزارة التربية الوطنية لاستخراج نتائج التلاميذ

تقوم وزارة التربية الوطنية بالجزائر بتوفير خدمة الاستعلام عن نتائج الفصل الأول 2021، وذلك بالدخول على الخدمات الإلكترونية بالموقع، ثم الضغط على فضاء أولياء التلاميذ، الذي يقوم ولي الأمر بتسجيل بيانات الحساب المسجل عليه، وكود الرقم الوطني للتلميذ واتباع باقي الخطوات، حتي الوصول لكشف نقاط التلميذ.

كشف نقاط التلاميذ 2021

تُجري حالياً عمليات بحث موسعة من الطلبة والطالبات الجزائريين وأولياء الأمور، للتعرف على كشف نقاط التلاميذ للفصل الدراسي الأول 2021، بعد أن أتاحت وزارة التربية الوطنية الاستعلام إلكترونياً، من خلال رابط فضاء أولياء الأمور، وفي حالة تأخر فتح الرابط نرجو المحاولة مرة آخري نظراً للضغط الكبير في عملية البحث، التي تتم من مختلف المراحل في وقت واحد.