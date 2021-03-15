أعرف الآن كشف نقاط التلاميذ ألفصل الأول 2021 موقع فضاء أولياء التلاميذ || الأرضية الرقمية

موقع فضاء أولياء التلاميذ بالجزائر، من أهم المواقع التي تقدم جميع الخدمات التابعة لوزارة التربية الوطنية في جمهورية الجزائر، يمكن من خلاله معرفة كشف نقاط الطلاب ومتابعة أولياء الأمور لمستويات أبنائهم في الدراسة، وأنشأت الجزائر الموقع للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج من أي مكان، وليس شرط أن يذهب الطالب إلي مقر المدرسة للاستعلام عن النتيجة، في ظل جائحة كورونا التي جعلت التزاحم والتجمع يسبب كثير من الإصابات لذا تعمل كل الدول على تقليل التجمعات لتقليل التجمع.

يقر المستخدم بأن جميع البيانات والمعلومات التي قام بتسجيلها هي معلومات صحيحة ويتحمل المسئولية على تلك المعلومات وصحتها. يقر المستخدم بأن دخوله على النظام المعلوماتي واستخدامه لأغراض لأغراض مشروعة فقط وأنه يلتزم بعدم القيام بأي عمل ينتج عنه مخالفة أو جريمة بموجب القانون والنظام الجزائري.

تعرف على التزامات المستخدم لمواقع الفضاء والأرضية الرقميةكود الطالب لدخول موقع فضاء أولياء التلاميذ

يمر التلاميذ إلي داخل موقع فضاء أولياء التلاميذ لمعرفة كشف الدرجات، من خلال تسجيل بياناته الشخصية التي من خلالها يتم تعريفه لدي الموقع، ومن أهم تلك البيانات هو كود الطالب الذي يحصل عليه من المدرسة التابع لها وبدون تسجيل كود الطالب لن يمر لمعرفة النتيجة، وتتمنى وزارة التربية الوطنية التوفيق للجميع في تحقيق نقاط جيدة.

بيان من وزارة التربية الوطنية بالنسبة للنتائج

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه في أطار عملية تنظيم وأنه تعلن الوزارة، أنه بالنسبة لكافة المترشحين لدورة 2021، أن عملية المراجعة بهدف التأكيد من التسجيل ومن صحة البيانات الشخصية للمترشحين لهذه الامتحانات، التي ستبدأ من 1 مارس الجاري حتى يوم 15 مارس على النحو التالي، بالنسبة للمترشحين المتمرسين عبر الأرضية الوطنية لوزارة التربية الوطنية.

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ الجزائر لمعرفة النتائج

يمكن لجميع الطلاب الدخول على البوابة الإلكترونية لموقع فضاء أولياء التلاميذ وتسجيل بياناتهم ومعرفة النتائج في كافة فصول التعليم للمراحل الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الأول 2021

حددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عدة خطوات بسيطة يمكن من خلالها الاستعلام عن النتيجة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم كما يلي.

الدخول على رابط رابط فضاء أولياء التلاميذ الرسمي التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.

الرسمي التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية. في حال أن الطالب ليس له عضوية يقوم بإنشاء عضوية جديدة أما في حال له عضوية يقوم بالضغط على زر الدخول مباشراً.

تسجيل بيانات الطالب “رقم التسجيل ، الرقم السري”.

تحديد قسم النتائج ومن ثم تحديد نتيجة الفصل الأول والضغط على عرض النتيجة سوف تظهر كافة التفاصيل.

خطوات أنشاء حساب جديد على موقع فضاء التلاميذ

يمكن لجميع الطلاب وأولياء أمورهم الذين لا يمتلكون حساب أنشاء حساب جديد من خلال الخطوات التالية.

الدخول على رابط فضاء التلاميذ التابع لوزارة التربية الوطنية. الضغط على أنا لست ر وبورت ومربع تذكرني. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من المستخدم الجديد البريد الإلكتروني وكلمة المرور. الضغط على شريط أستخدام الموقع بعد الانتهاء من تسجيل البيانات. ثم الضغط على تسجيل الدخول وبذالك تتم عملية التسجيل.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. موقع وزارة التربية الوطنية الرسمي. موقع فضاء أولياء التلاميذ. الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية تحدد المواقع الرسمية للنتائجوزارة التربية الوطنية الجزائرية

هي الوزارة التي منوط بها تعليم الطلاب ووضع المناهج الدراسية لهم وتقوم الوزارة بجهد كبير هذه الأيام لتوفير وسائل بديلة للتعليم عن بعد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب تقع مقر الوزارة في الجزائر العاصمة وتقدم كل الخدمات إلكترونياً للطلاب من الاستعلام عن النتائج ومتابعة أولياء الأمور لمستوى أبنائهم في المدارس وكل الخدمات الخاصة بالمنظومة العلمية، في جميع مراحل التعليم سواء قبل الجامعي أو التعليم الجامعي وتسعى الوزارة دائماًَ إلي التطور والأخذ بكل وسائل التكنولوجيا للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم.