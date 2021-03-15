منصة قوى تسجيل خدمات العمالة الوافدة qiwa.sa لخدمة المنشآت والأفراد وزارة الموارد البشرية إلغاء نظام الكفيل

منصة قوى الإلكترونية لتقديم خدمات العمالة الوافدة، فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتم إلغاء نظام الكفيل بدايةً من يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن عزمها إلغاء نظام الكفيل في نوفمبر 2020، في ظل سعي المملكة للتطوير والتحديث والتحول الرقمي في تقديم مختلف الخدمات، كما ستكون المملكة منطقة جاذبة لسوق العمالة ضمن عدد من الإجراءات المحفزة لاختيار الكفاءات.

تسجيل الدخول عبر رابط “qiwa.sa“.

الدخول على الخدمات الإلكترونية.

اختيار الخدمة المراد الحصول عليها.

استعراض الطلب ومتابعة حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

عند قبول عرض الوظيفة يقوم العامل بإشعار المنشأة بذلك.

عند الرفض يتم غلق الطلب وإشعار المنشأة بذلك.

دخول منصة قوى لخدمات العمالة الوافدة

نبذه عن منصة قوى الإلكترونية

هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في 23 أبريل 2019، لتكون هي المحرك الأساسي لسوق العمل بالقطاع الخاص، كما أنها تدعم الشفافية والتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، للنهوض بسوق العمل السعودي في ظل رؤية 2030، الداعمة للتطوير والتحديث بمختلف المجالات.

خدمة التقرير الشهري للمنشآت :- وهو تقرير يهدف للتواصل بين المنشأة والوزارة لتفعيل الالتزام باللوائح ونظم العمل، حيث يتم إرسال هذا التقرير شهرياً.

خدمة المستشار الإلكتروني :- وهي خدمة تقدمها المنصة تهدف من خلالها تقييم المنشأة بشكل إلكتروني، كما تساعد هذه الخدمة على توطين المنشأة بشكل متدرج، بالإضافة لرفع مستوي وكفاءة الأداء.

خدمة حاسبة نطاقات التفاعلية :- فهي خدمة تسعى لتنبيه المنشأة بالإجراءات اللازمة لتفادي المخالفات والتأخير، وتساعدها في تنفيذ اشتراطات التوطين قبل التأسيس.

الدخول على موقع “absher.sa“.

خدمات منصة qiwa.saمنصة أبشر للخدمات الإلكترونيةمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في السعودية

قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة، للنهوض بسوق العمل وتسهيل إدارة المؤسسات ونمو الأعمال، وتُتيح المجال للمهارات والكفاءات المتميزة في الدخول لسوق العمل بدون معوقات، كما تعمل على تحقيق خطة التنمية التي تدعمها المملكة للمساهمة في رفع ونمو الاقتصاد الوطني، ويعتبر تفعيل النظام الإلكتروني لمنصة قوى ومنصة أبشر، من أهم وسائل تحقيق الشفافية والمساواة وحفظ حقوق العمالة والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، كما تدعم أصحاب المشاريع الناشئة في التطوير والاستفادة من عمليات التطوير والتحديث بالمملكة.