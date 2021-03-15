بالتفاصيل أعرف الدرجات عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ نتائج الفصل الدراسي الأول 22021 بكود الطالب

نتائج الطلاب والتلاميذ في الجزائر كشف نقاط التلاميذ عبر الأرضية الرقمية، موقع فضاء أولياء التلاميذ وزارة التربية الوطني الجزائرية نتائج التلاميذ نقاط الفصل الدراسي الأول، كل هذه الكلمات يتم البحث بها من قبل التلاميذ في الجزائر الأول لمعرفة النتائج الخاصة بهم، عبر محركات البحث المختلفة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم رابط استخراج نقاط التلاميذ، وطريقة استخراج النتائج بخطوات سهلة وميسرة.

تعرف على شرط التسجيل للتلميذ على رابط فضاء أولياء التلاميذ

لابد لكل تلميذ يرغب في الدخول على الرابط الخاص بفضاء أولياء التلاميذ، من أولاً يكون له حساب مفعل على الموقع، ثانياً لابد من أدخال كود الطالب “الرقم التعريفي الوطني للتلميذ” لكي يسمح له بدخول الموقع والاطلاع على كشف النقاط، بدون تلك المعلومات لن يسمح لك بالمرور إلي الموقع والتسجيل من خلاله وسوف نشرح لكم طريقة التسجيل فتابعونا.

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ للاستعلام عن النتائج

أنشأة وزارة التربية الوطنية الموقع عام 2018، ومنذ ذالك الوقت وكل النتائج وتفاصيل الدراسة تنقل من خلاله وأصبح الموقع التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية أهم موقع إلكتروني، حيث يتم التعامل عليه من قبل جميع الطلاب وأولياء أمورهم الذين يتابعون مستوى أبنائهم من خلاله.

الدخول على موقع فضاء التلاميذ الرسمي الإلكتروني على الإنترنت. أنشاء حساب جديد لولي الأمر وأن كان له حساب قديم يضغط على تسجيل الدخول. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة من ولي الأمر. الدخول على قسم نتائج التلاميذ الفصل الدراسي الأول للعام 2021. الضغط على زر عرض البيانات سوف تظهر تفاصيل النتيجة من درجات والنسبة المئوية.

طريقة كشف نقاط التلاميذ عبر الأرضية الرقمية الجزائرية

الدخول على رابط فضاء أولياء التلاميذ التابع لوزارة التربية الوطنية. الضغط على مربع تذكرني ثم أنا لست برنامج رو بورت. تسجيل البيانات المطلوبة من ولي الأمر من بريد إلكتروني وكلمة السر”المرور”. الضغط على الموافقة على شروط استخدام الموقع بعد تسجيل البيانات. أخيراً الضغط على تسجيل الدخول وبذالك يتم تسجيل الدخول بنجاح.

يلتزم المستخدم للمنظومة المعلوماتية التعليمية في الجزائر بأن جميع البيانات التي يسجلها هي بيانات صحيحة وعلى مسئوليته.

يقر المستخدم بأنه يستخدم المنظومة التعليمية في أغراض مشروعة ولا يعاقب عليها القانون.

يقر المستخدم بأن التسجيل في النظام والدخول عليه بشخصه وأنه غير منتحل شخصية شخص أخر ويتحمل المسئولية عن ذالك.

طريقة أنشاء حساب جديد على موقع فضاء التلاميذشروط والتزامات المستخدم على المنظومة المعلوماتيةكشف نقاط التلميذ عبر الأرضية الرقمية الجزائرية

بدأ البحث يتذايد خلال هذه الفترة من قبل أولياء التلاميذ والتلاميذ لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الأول، وعبر السيد وزير التربية الوطنية الجزائري الأستاذ / محمد واجعوط، في طمئن التلاميذ بأن الوزارة ستراعي الوضع العام في البلاد بسبب تأثر الطلاب بجائحة فيروس كورونا المستجد في النتيجة، وقال أن النتائج في صالح الطلاب وسوف تخرج مفرحة لهم وسيرضون عنها بعون الله.